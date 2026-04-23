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मध्य प्रदेश बीजेपी की निगम मंडल की सूची का खत्म हुआ इंतजार! आयोग में नियुक्ति पर निगाहें

मध्य प्रदेश बीजेपी की निगम मंडल की जल्द आ सकती है सूची. लाल बत्ती के इंतजार में नेताओं का ढाई साल बीता.

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मध्य प्रदेश बीजेपी की निगम मंडल की सूची का खत्म हुआ इंतजार! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 6:08 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी की निगम मंडल की सूची जल्द आ सकती है. माना जा रहा है कि पहले खाली पड़े आयोगों में नियुक्तियां की जा सकती हैं. जानकारी के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद इस सूची पर राष्ट्रीय नेतृत्व की मुहर लग चुकी है. बीते दिनों हुई राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की मौजूदगी में भी चार घंटे मंथन चला था और सूची फाइनल कर दी गई थी. हांलाकि सूची के इंतजार में ही लाल बत्ती के इंतजार में बैठे पार्टी के नेताओं का ढाई साल बीत चुका है.

इंतहा हो गई इंतजार की क्या अब बज गई घंटी

भोपाल के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश भर से आने वाले विधायक पूर्व मंत्रियों के साथ आम कार्यकर्ताओं की जुबान पर बीते 9 महीने से एक ही सवाल है कि आखिर सूची कब आ रही है. बीते साल 2 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रुप में जिम्मेदारी संभाली थी.

लाल बत्ती के इंतजार में नेताओं का ढाई साल बीता (ETV Bharat)

उसके बाद उन्होने संगठन की अपनी टीम तैयार कर ली. लेकिन निगम मंडलों में नियुक्तियों का सत्ता और संगठन के समन्व्य से होने वाला काम अटका रहा. जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों को लेकर कई तरह की गाइड लाइन चर्चा में आई. कहा ये भी गया कि हारे हुए नेताओं को इसमें जगह नहीं दी जाएगी.

'विरोध को संभालना और सही चुनाव सबसे मुश्किल'

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "बीजेपी को सत्ता में रहते हुए मध्य प्रदेश में दो दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है. इतने लंबे समय में जो स्वाभाविक चुनौती आती है. वो पार्टी के भीतर से ही आती है. विरोध को संभालना और सही चुनाव सबसे मुश्किल है क्योंकि जितना लंबा उतना इंतजार होता है अपेक्षाएं भी वैसी ही हो जाती हैं. लेकिन जिस तरह से हेमंत खंडेलावाल ने संगठन में मेहनत और अनुभव दोनों का घालमेल बनाते हुए अपनी टीम खड़ी की है. उम्मीद की जा रही है कि निगम मंडल के नामों भी में न्याय ही होगा."

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मध्य प्रदेश बीजेपी की निगम मंडल की जल्द आ सकती है सूची (ETV Bharat)

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं, "निगम मंडल की सूची का विषय सरकार संगठन के समन्व्य का होता है. सही समय पर सही निर्णय करते हैं. बीजेपी में इतने योग्य और पात्र कार्यकर्ता हैं जिन्हें दायित्व दिया जाता है. और कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं. तो अगर सूची है तो तो आप सबके सामने आएगी. जिस कार्यकर्ता को दायित्व मिलेगा वो इसका निर्वहन करेगा."

कांग्रेस का तंज एक अनार सौ बीमार के हैं हालात

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती कई दावेदारों को लेकर है. इसलिए भी चुनाव में देरी हुई. लंबी फेहरिस्त उन सीनियर विधायकों की है जो मंत्री पद की आस लिए दो साल गुजार चुके हैं. लिहाजा मजबूत दावेदारी के साथ ये भी एक कतार है. उधर 2023 के चुनाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके वे नेता जो संगठन में एडजस्ट नहीं हो पाए अब निगम मंडल की उम्मीद लगाए हैं कि पार्टी यहां तो मौका देगी.

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निगम मंडल की जल्द आ सकती है सूची (ETV Bharat)

सत्ता की मलाई में किसकी कितनी हिस्सेदारी

उधर कांग्रेस चुटकी ले रही है कि सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी का पूरा मामला है. अब किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये तय करने में समय लग रहा है.

पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कहते हैं, "और कितना मंथन होगा. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को जिम्मेदारी संभाले 9 महीने हो चुके हैं. इसके बाद से इनकी पार्टी नेता और कार्यकर्ता इंतजार ही कर रहे हैं. असल में हकीकत ये है कि पार्टी के भीतर इतने गुट बन गए हैं. इतना ज्यादा असंतोष है कि बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि सूची जारी कर पाए. पार्टी संगठन को पता है कि सूची जारी होते ही दंगल शुरू हो जाएगा. जिसे मलाई नहीं मिलेगी वही तेवर दिखाएगा.

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