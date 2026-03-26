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मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों से मांगा जवाब

सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया है. जिसमें प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से स्पष्ट जानकारी मांगी है. विभाग ने पूछा है कि क्या 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत कर्मचारियों को वेतन समकक्षता, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी और अवकाश जैसी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं. यदि नहीं दी गईं तो इसके पीछे का कारण भी बताने को कहा गया है. यह जानकारी प्राथमिकता के आधार पर मांगी गई है, जिससे विभागों में हलचल तेज हो गई है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और वेतन समकक्षता जैसे मामलों पर अब सरकार सख्त होती दिख रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम-मंडलों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर 2023 की संविदा नीति अब तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं की गई.

सामान्य प्रशासन ने पत्र जारी कर सभी विभागों से मांगा जवाब (ETV Bharat)

नीति लागू न होने पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के बावजूद कई विभागों, योजनाओं, निगम-मंडलों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में संविदा नीति के प्रावधान अब तक लागू नहीं किए गए. कई जगहों पर केवल न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ लेकिन ग्रेच्युटी, अनुकम्पा नियुक्ति और अन्य लाभों को लंबित रखा गया. इससे कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है.

कर्मचारियों के इन लाभों पर अटका मामला

संविदा नीति 2023 में कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान कई सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था. इसमें न्यूनतम वेतन, अनुकम्पा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि और एनपीएस जैसी सुविधाएं शामिल हैं. साथ ही नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने और आयु सीमा में छूट देने जैसे प्रावधान भी किए गए थे. इसके बावजूद कई विभागों में हजारों प्रकरण लंबित हैं. खासकर ग्रेच्युटी और अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों में कर्मचारियों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है.

'संविदा कर्मचारियों में बढ़ रहा आक्रोश'

संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के अनुसार "कई विभागों में वेतन समकक्षता तक तय नहीं की गई है. कुछ मामलों में कर्मचारियों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी विभाग अपील कर रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है. राज्य शिक्षा केंद्र, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, वन और खेल विभाग जैसे कई विभागों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं. ऐसी स्थिति में संविदा कर्मचारियों में आक्रोश जमकर बढ़ रहा है. "