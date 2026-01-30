ETV Bharat / state

संविदा कर्मियों को थी बड़ी घोषणा की उम्मीद, हनुमान बनाकर चले गए मोहन यादव, आश्वासन लेकर लौटे

भोपाल में संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन में मोहन यादव ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी श्रीराम को हनुमान की थी.

MP CONTRACT EMPLOYEES CONFERENCE
भोपाल में संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:40 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 10:46 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में शुक्रवार को संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें शामिल होने के लिए प्रदेशभर से हजारों की संख्या में संविदाकर्मी भोपाल के टीटी नगर स्थित न्यू दशहरा मैदान में पहुंचे थे. लेकिन मध्य प्रदेश के करीब 50 हजार संविदा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से जिस बड़ी घोषणा का इंतजार था, वह उम्मीद महासम्मेलन के मंच से पूरी नहीं हो सकी. इस मंच से मुख्यमंत्री ने संविदाकर्मियों के योगदान की सराहना तो की लेकिन ठोस और तत्काल राहत देने वाली किसी बड़ी घोषणा से परहेज किया.

हनुमान की तरह बताई संविदाकर्मियों की भूमिका

इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए. सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "सरकार को चलाने और योजनाओं को जमीन पर उतारने में संविदा कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम है. सरकार की हर जनकल्याणकारी योजना में संविदा कर्मचारियों की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी श्रीराम को हनुमान की थी. सरकार संविदाकर्मियों के हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव से खड़ी है. सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थितियों, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है."

हनुमान की तरह बताई संविदाकर्मियों की भूमिका (ETV Bharat)

संविलियन पर फिर दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले संविदा कर्मचारियों के संविलियन को लेकर कहा कि "इस दिशा में सरकार पहले से काम कर रही है. 50 प्रतिशत व्यवस्था को पहले ही लागू किया जा चुका है और आगे भी इस दिशा में और काम किया जाएगा." इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कुछ निगम मंडलों में शासन के समान नियम लागू करने की बात कहते हुए मंच से घोषणा भी की कि इसे जरूर किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन के दायरे में रहकर अधिकतम संभावनाएं तलाशते हुए संविदाकर्मियों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

mohan yadav
संविलियन पर मोहन यादव ने फिर दिया आश्वासन (ETV Bharat)

मांगें पढ़ी गईं, लेकिन फैसला नहीं

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा रखी गई सभी प्रमुख मांगों को एक-एक कर पढ़कर सुनाया. इनमें नियमितीकरण, महंगाई भत्ता, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, आवास, पदोन्नति और चाइल्ड केयर लीव जैसी मांगें शामिल रहीं. हालांकि मांगें पढ़े जाने के बावजूद किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट समयसीमा या ठोस निर्णय की घोषणा नहीं की गई.

Samvida Karmchari mahasamelan
भोपाल में संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन (ETV Bharat)

संयुक्त आह्वान पर हुआ महासम्मेलन

यह महासम्मेलन संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया. मंच पर नेताओं ने दावा किया कि इतनी बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों की मौजूदगी सरकार के भविष्य में निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी.

जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि "महासम्मेलन में सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य विभाग, आजीविका मिशन, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, वाटरशेड सहित शासन की लगभग सभी योजनाओं और विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए."

