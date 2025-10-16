ETV Bharat / state

डॉक्टर, इंजीनियर देंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 7500 पदों के लिए 9 लाख लोगों ने भरा फॉर्म

मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं पास है न्यूनतम योग्यता, लेकिन पीजी, इंजीनियर और पीएचडी धारकों ने भी किया अप्लाई.

MP constable recruitment exam
मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 1:47 PM IST

भोपाल: देश में बेरोजगारी सड़कों पर भले न दिखे, लेकिन भर्तियों में साफ नजर आती है. हालत यह है कि 10वीं पास सिपाही के पद के लिए इंजीनियर और डॉक्टर आवेदन कर रहे हैं. मजबूरी ऐसी कि भले ही मोटी डिग्रियां ले ली, लेकिन अब उससे रोजगार नहीं मिल रहा है. ऐसी मजबूरी में लाखों उच्च शिक्षित युवाओं ने मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 में आवेदन किया है. लेकिन आवेदन करने से नौकरी मिलना संभव नहीं है. यहां कांस्टेबल के एक-एक पद के लिए 130-130 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है.

7500 पदों के लिए 9 लाख आवेदन

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि "मध्य प्रदेश पुलिस में 7500 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. इसमें मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के करीब 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है. लेकिन इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थी इंजीनियर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक व उच्च शिक्षित हैं." बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तिथि 6 अक्टूबर थी.

42 डॉक्टर और 15 हजार इंजीनियर

कांस्टेबल भर्ती के लिए कुल 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इनमें 42 पीएचडी धारक और 51,381 पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं. इनके अलावा करीब 15 हजार इंजीनियर हैं. जिसमें 11,961 इंजीनियर और 3131 डिप्लोमा इंजीनियर शामिल हैं. इसी तरह 3,26,626 अभ्यर्थी ग्रेजुएट, 8258 आईटीआई, 4,38,753 हायर सेकंडरी और 93,736 अभ्यर्थी हाई स्कूल वाले हैं. हालांकि, कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है. इसके बावजूद 1011 आठवीं पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इस पर विचार नहीं किया जाएगा.

MP Phd holders applied constable
42 डॉक्टर और 15 हजार इंजीनियर (ETV Bharat)

एक लाख से अधिक अभ्यर्थी बाहरी

इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के दूसरे प्रदेश के होने का मामला भी सामने आया है. इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों में शामिल होने से प्रदेश के अभ्यर्थियों के सामने कठोर चुनौती होगी. इससे मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की प्रतियोगिता बढ़ जाएगी. एक कांस्टेबल के पद के लिए 130-130 उम्मीदवारों के बीच फाइट है.

30 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन

साकेत मालवीय ने बताया कि "कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इनमें से एक लाख से अधिक आवेदन अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के हैं. ईएसबी ने परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 11 जिलों में केंद्र बनाए हैं. इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन शामिल हैं. यह परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसे 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी. इस बार परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है."

Madhya Pradesh Job vacancy
7500 पदों के लिए 9 लाख लोगों ने भरा फॉर्म (ETV Bharat)

कांस्टेबल भर्ती में इस तरह रोकेंगे नकल

अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा. यह सॉफ्टवेयर अभ्यर्थियों के परीक्षा पैटर्न, हल किए गए सवालों और उत्तर देने की गति का विश्लेषण करेगा. इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकोग्निशन मशीन और बायोमैट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की नकल या पहचान की धोखाधड़ी को रोका जा सके.

