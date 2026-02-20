ETV Bharat / state

5600 पुलिस आरक्षक अभ्यर्थी बहाएंगे जमकर पसीना, ग्वालियर में किए गए तगड़े इंतजाम

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, ग्वालियर में होगा फिजिकल एग्जाम, 5600 अभ्यर्थी होंगे शामिल, व्यवस्था के तगड़े इंतजाम.

5600 पुलिस आरक्षक अभ्यर्थी बहाएंगे जमकर पसीना (ETV Bharat)
Published : February 20, 2026 at 6:49 PM IST

ग्वालियर: पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का फिजिकल एग्जाम सोमवार से शुरू होने वाला है. ग्वालियर में आयोजित होने जा रही ये शारीरिक परीक्षा आगामी 14 मार्च तक चलेगी. जिसके लिए ग्वालियर पुलिस ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है. परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए निगरानी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. साथ ही फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर भी वेरिफिकेशन का पूरा खाका तैयार कर लिया गया.

शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लेंगे 5600 अभ्यर्थी

ग्वालियर में आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट ग्वालियर के कंपू स्थित 14वीं बटालियन के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित होगा. जिसमें 20 दिनों में 5600 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने बताया कि, "पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के शारीरिक परीक्षण के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

अभ्यर्थियों के फिजिकल एग्जाम के लिए इंतजाम (ETV Bharat)

इसका हमने अवलोकन भी कर लिया है. इस परीक्षा आयोजन के लिए कुछ पुलिस स्टाफ की डिमांड की गई, जो हम पूरी करा रहे हैं. जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मापदंड तय किए गए हैं, उनका पालन करते हुए भर्ती परीक्षा संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है."

फिजिकल परीक्षा में होंगे 3 तरह के इवेंट

आईजी सक्सेना ने बताया कि, इस परीक्षा में तीन तरह के इवेंट रहेंगे, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नियत किए गए हैं. पहले इस परीक्षा का हिस्सा 800 मीटर की दौड़ है. साथ ही अभ्यर्थियों को लम्बी कूंद और गोला फेंक के जरिए पीएचक्यू के द्वारा निर्धारित मापदंड पर अपनी दक्षता साबित करनी होगी. प्रत्येक अभ्यर्थी को इन तीनों भागों में हिस्सा लेना होगा.

परीक्षा के बीच अवकाश भी रहेंगे

इस शारीरिक दक्षता परीक्षा की समयावधि के बीच कुछ दिनों के अवकाश भी तय गए हैं. होली के चलते 2 मार्च से 4 मार्च तक अवकाश दिवस रहेंगे. इसके बाद 8 मार्च को भी अवकाश होगा. वहीं पहले यह परीक्षा 23 से 13 मार्च तक होने वाली थी, लेकिन फिर इन अवकाश को देखते हुए एक दिन और बढ़ाया गया है. क्योंकि इसमें बीच में अतिरिक्त अवकाश घोषित किया है.

फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए तगड़े इंतजाम

फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर भी परीक्षा व्यवस्था में कड़े इंतजाम किए गए हैं. आईजी अरविंद सक्सेना के मुताबिक, इस बार फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं. इस बार अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, साथ ही उनका आधार कार्ड जांच किया जाएगा.

साथ ही अन्य दस्तावेजों की भी गहन जांच की जाएगी. ये पूरा वेरिफिकेशन फिजिकल एग्जाम से पहले किया जाएगा. जो मौके पर ही ग्राउंड में होगा. इसके लिए अलग-अलग टीमें भी बनायी गई है. इस तरह ये एग्ज़ामिन किया जाएगा कि सही अभ्यर्थी जिसने फार्म भरा है, वही फिजिकल परीक्षा में आगे बढ़ेगा.

संपादक की पसंद

