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मध्य प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस 26 को निकालेगी संविधान रक्षा मार्च

मध्य प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी ( ETV Bharat )

भोपाल: कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को बड़ा संविधान रक्षा मार्च निकालने जा रही है. कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अब भोपाल में 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. कांग्रेस ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. इस मार्च में प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों और विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है. इसके पहले कांग्रेस 22 नवंबर से वोट रक्षक अभियान भी शुरू करने जा रही है.

अब दिल्ली नहीं भोपाल में होगा बड़ा कार्यक्रम

मतदाता सूची में कथित गड़बडी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस 25 और 26 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम करने जा रही थी. इस कार्यक्रम के तहत 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी. इस शक्ति प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा था, हालांकि अब दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है. इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राहुल गांधी की दिल्ली में महारैली, कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इसकी सूचना दे दी है. दिल्ली में कार्यक्रम के स्थान पर सभी प्रदेशों में यह कार्यक्रम किए जाएंगे. इसके तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च निकालने की तैयारी में जुट गई है. कार्यक्रम के तहत संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ होगा. इसके बाद निश्चित दूरी तक मार्च निकाला जाएगा. कार्यक्रम के लिए कांग्रेस स्थान के चयन में जुट गई है.