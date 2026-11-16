मध्य प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस 26 को निकालेगी संविधान रक्षा मार्च
मध्य प्रदेश कांग्रेस 16 नवंबर को निकालने जा रही संविधान रक्षा मार्च, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:53 PM IST
भोपाल: कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को बड़ा संविधान रक्षा मार्च निकालने जा रही है. कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बदलाव करते हुए अब भोपाल में 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. कांग्रेस ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. इस मार्च में प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों और विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है. इसके पहले कांग्रेस 22 नवंबर से वोट रक्षक अभियान भी शुरू करने जा रही है.
अब दिल्ली नहीं भोपाल में होगा बड़ा कार्यक्रम
मतदाता सूची में कथित गड़बडी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस 25 और 26 नवंबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम करने जा रही थी. इस कार्यक्रम के तहत 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी. इस शक्ति प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा था, हालांकि अब दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है. इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
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कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इसकी सूचना दे दी है. दिल्ली में कार्यक्रम के स्थान पर सभी प्रदेशों में यह कार्यक्रम किए जाएंगे. इसके तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस संविधान रक्षा मार्च निकालने की तैयारी में जुट गई है. कार्यक्रम के तहत संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ होगा. इसके बाद निश्चित दूरी तक मार्च निकाला जाएगा. कार्यक्रम के लिए कांग्रेस स्थान के चयन में जुट गई है.
22 नवंबर से कांग्रेस शुरू करेगी अभियान
उधर कांग्रेस 22 नवंबर से 30 नवंबर तक वोट रक्षक अभियान चलाने जा रही है. इसके तहत हर बूथ पर एक वोट रक्षक नियुक्ति किया जाएगा, जो मतदाता सूची से हटाए जाने वाले मतदाता के नामों का वैरीफिकेशन करेगा. यह अभियान 15 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा. हर दिन सत्यापन के बाद बूथ स्तर से रिपोर्ट दिल्ली एआईसीसी कार्यलय भेजी जाएगी. इसके लिए दिल्ली में वॉर रूम बनाया गया है.
तमाम हटाए गए मतदाताओं का सत्यापन किए जाने के बाद कांग्रेस 29 नवंबर से वोट बचाओ देश बचाओ चौपाल करेगी. इस अभियान में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा. उधर कांग्रेस प्रदेश भर से बूथ स्तर तक की जानकारी जुटाएगी और इसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी.