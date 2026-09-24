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कांग्रेस ने की ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तार की मांग, चुनाव आयोग का घेराव करेगी पार्टी

मध्य प्रदेश कांग्रेस करेगी चुनाव आयोग का घेराव, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, गिरफ्तारी की मांग. शिफाली पांडे रिपोर्ट.

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ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी तक कांग्रेस करेगी आंदोलन (ANI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: कांग्रेस सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करेगी. इसके अगले चरण में मंगलवार से प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस प्रदर्शन कर उनका घेराव करेगी. ये इसी अभियान की अगली कड़ी होगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी नहीं होती या फिर उन पर महाअभियोग नहीं चलाया जाता. ये प्रदर्शन कांग्रेस के जारी रहेंगे. पटवारी ने बताया कि आगामी तीन दिनों में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार होगी.

हजारों कार्यकर्ता करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव

भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि "कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाए और जहां किसी अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठते हैं, वहां स्वतंत्र जांच की व्यवस्था हो. पटवारी ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग की इकाई का घेराव करेंगे.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना (ETV Bharat)

यह केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है. बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में भी SIR व मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों और नागरिकों द्वारा सवाल उठाए गए हैं. कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में उठाएगी.

कांग्रेस इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में करेगी आंदोलन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी की 6 सूत्रीय मांगे हैं. जिन्हें लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी का आंदोलन चलेगा. इसमें ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और पूरी मामले की निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी मांग है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद से इस्तीफे की मांग.

चुनाव प्रक्रिया एवं मतदाता सूची से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच.

यदि जांच में आपराधिक कृत्य प्रमाणित हों तो FIR दर्ज की जाए

दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई हो.

मतदाता सूची में हटाए गए प्रत्येक वास्तविक मतदाता को अपना पक्ष रखने और नाम पुनः जुड़वाने का अवसर मिले.

चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए.

मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी बड़ी संख्या में हटाए गए नाम

GYANESH KUMAR RESIGNATION
जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर के प्रारंभिक चरण में मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी. पटवारी ने कहा कि उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर 2025 में प्रकाशित ड्राफ्ट प्रक्रिया में 42,74,160 नामों से संबंधित जानकारी/फॉर्म उपलब्ध न होने की बात सामने आई थी. इसके बाद दावे-आपत्तियों और सत्यापन की प्रक्रिया हुई. फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मध्य प्रदेश में कुल 5,39,81,065 मतदाता दर्ज किए गए और रिपोर्टेड आंकड़ों के अनुसार 34,25,078 नाम हटाए गए.

जबकि ड्राफ्ट सूची की तुलना में लगभग 8.49 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई. उन्होंने ने कहा कि कांग्रेस का सवाल है कि ड्राफ्ट और अंतिम सूची के बीच हुए इतने बड़े बदलावों का विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए. प्रत्येक मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम सूची में है या नहीं और यदि हटाया गया है तो उसका कारण क्या है.

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