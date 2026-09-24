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कांग्रेस ने की ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तार की मांग, चुनाव आयोग का घेराव करेगी पार्टी

भोपाल: कांग्रेस सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करेगी. इसके अगले चरण में मंगलवार से प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस प्रदर्शन कर उनका घेराव करेगी. ये इसी अभियान की अगली कड़ी होगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी नहीं होती या फिर उन पर महाअभियोग नहीं चलाया जाता. ये प्रदर्शन कांग्रेस के जारी रहेंगे. पटवारी ने बताया कि आगामी तीन दिनों में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है. इस बैठक में मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार होगी.

हजारों कार्यकर्ता करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव

भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि "कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाए और जहां किसी अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठते हैं, वहां स्वतंत्र जांच की व्यवस्था हो. पटवारी ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग की इकाई का घेराव करेंगे.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना (ETV Bharat)

यह केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है. बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में भी SIR व मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों और नागरिकों द्वारा सवाल उठाए गए हैं. कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में उठाएगी.

कांग्रेस इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में करेगी आंदोलन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी की 6 सूत्रीय मांगे हैं. जिन्हें लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी का आंदोलन चलेगा. इसमें ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और पूरी मामले की निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी मांग है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद से इस्तीफे की मांग.