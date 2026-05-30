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आदिवासियों की जमीन के सहारे कांग्रेस तलाशेगी अपनी जमीन, 30 जून को सिंगरौली से शुरुआत

मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को हुई आदिवासी कांग्रेस की बैठक. आदिवासियों की एक लाख 26 हजार हेक्टेयर जमीन बचाने कांग्रेस शुरू करेगी आंदोलन.

CONGRESS START TRIBAL LAND MOVEMENT
आदिवासियों की एक लाख 26 हजार हेक्टेयर जमीन बचाने कांग्रेस शुरू करेगी आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में अपने कोर वोटर रहे आदिवासियों पर ग्रिप बनाने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बदली है. कांग्रेस में एक कमेटी बनाई गई है, जो आदिवासियों के हर मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरेगी और लड़ाई लड़ेगी. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इस कमेटी में होंगे.

इस कमेटी में शामिल नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों की जमीन पर होने वाले अधिग्रहण के मामले देखेंगे और उनके लिए जमीन से लेकर कानूनी स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे. आदिवासियों को जमीन दिलाने के साथ कांग्रेस की जमीन बचाने का एक्शन प्लान क्या होगा. 30 जून से सिंगरौली से इस आंदोलन की शुरुआत होगी.

कांग्रेस बचाएगी आदिवासियों की एक लाख 26 हजार हेक्टेयर जमीन

मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आदिवासी कांग्रेस की बैठक हुई. जिसमें आदिवासियों की जमीन से जुड़े मुद्दे पर अब कांग्रेस रणनीति के साथ मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रही है. इस बैठक में आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया.

30 जून को सिंगरौली से होगी आंदोलन की शुरुआत (ETV Bharat)

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "प्रदेश भर में आदिवासियों की एक लाख 26 हजार हेक्टेयर जमीन निजी लोगों को बेच दी गई है. अब कांग्रेस उन जमीनों पर आदिवासी का हक दिलवाने लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस का ये संकल्प है कि झाबुआ, रतलाम, सिंगरौली, धार जो भी आदिवासी जिले हैं, वहां आदिवासियों की जमीन पर वापिस उनका अधिग्रहण हो. इसके लिए कांग्रेस प्रदेश भर में मुहिम चलाएगी."

आदिवासियों की जमीन से कांग्रेस की जमीन बचाने का एक्शन प्लान

आदिवासी कांग्रेस की बैठक में तय हुआ है कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रातं भूरिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है. ये कमेटी निर्णय लेगी और आदिवासियों के जमीन के मामलों की पूरी जानकारी जुटाने के साथ उन्हें इंसाफ दिलाने तक पूरा संघर्ष करेगी.

CONGRESS PRESIDENT JITU PATWARI
आदिवासी कांग्रेस की बैठक में जीतू पटवारी (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "आदिवासियों के हक में लड़ाई का कांग्रेस एक बार फिर शंखनाद करेगी." इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह , आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार , पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे.

30 जून को सिंगरौली से आंदोलन की होगी शुरुआत

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया, "सिंगरौली में 30 जून को कांग्रेस का बड़ा आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस की जब भी सरकार बनी आदिवासियों की अहम भूमिका रही है, जबकि बीजेपी केवल सत्ता के लिए आदिवासियों पर डोरे डालती है." उन्होंने आरोप लगाया कि " बीजेपी आदिवासियों की पहचान खत्म करना चाहती है. आदिवासियों के हितों के लिए कांग्रेस खड़ी है. जनगणना के अंदर आदिवासी कोड होना चाहिए ये हमारी मांग है. आदिवासियों के हितों की लड़ाई का प्रस्ताव आज पास हो गया है . जनगणना के अंदर आदिवासियों की जनसंख्या कम करना चाहती है."

आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों में अव्वल है मध्यप्रदेश

आदिवासियों पर होने वाले अपराधों की अगर बात करें तो नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश. देश में आदिवासियों की कुल आबादी पर होने वाले अपराध में 32 फीसदी मामले अकेले मध्य प्रदेश में हैं.

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