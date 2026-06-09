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कॉकरोच पार्टी देख युवाओं पर कांग्रेस की नजर, मध्य प्रदेश में तैयार करेगी सोशल मीडिया वॉरियर्स की फौज

मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी कई प्रोजेक्ट चला रही है. जिसमें मुख्य रूप से 'संगठन सृजन अभियान', 'हर बूथ मजबूत', 'गांव चलो अभियान' 'कॉलेज स्तर पर सदस्यता अभियान' और 'सोशल मीडिया वॉरियर' अभियान शामिल हैं.

कांग्रेस ने इसके लिए बूथ लेवल पर सोशल मीडिया वॉरियर की फौज तैयार करने में जुट गई है. जिसके लिए पंचायत से लेकर लोकसभा स्तर तक प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. इंदौर में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है.

भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के विषय पर आज के युवाओं की कड़ी नजर है. युवा अपनी मांग को लेकर देशभर में आवाजें बुलंद कर रहा है. बीते दिन 6 जून को सोशल मीडिया से शुरू हुई एक आवाज दिल्ली तक पहुंची और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं ने जंतर-मंतर में प्रर्दशन किया. इसको देखते हुए कहीं न कहीं हर राजनीतिक पार्टी युवाओं को अपने दल से जोड़ना चाह रही है.

इंदौर: मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है. वर्तमान में प्रदेश के 230 विधानसभा में से मात्र 63 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं. वहीं, कुल 29 संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस जीरो पर पहुंच गई है. एक दौर था जब लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब पार्टी को यहां फिर जीरो से ही शुरू करन पड़ रहा है. इसके लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सोशल मीडिया वॉरियर की फौज तैयार कर रही है.

कांग्रेस का सोशल मीडिया वॉरियर अभियान

संगठन विस्तार और युवाओं के बीच अपनी पकड़ को नए सिरे से बनाने के लिए कांग्रेस अब सोशल मीडिया वॉरियर अभियान चला रही है. जिसके जरिए युवाओं को कांग्रेस संगठन से जुड़ने का सीधा, खुला और सरल अवसर प्रदान किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को वर्तमान राजनीतिक संघर्ष में सकारात्मक भूमिका निभाने का मंच उपलब्ध कराना है.

इच्छुक लोगों को मिलेगा समान अवसर

सोशल मीडिया वॉरियर अभियान की जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि "यह अभियान विशेष रूप से राइटर, डिजाइनर, एडिटर्स, कार्टूनिस्ट, कवि, गजलकार, ऑथर्स, ब्लॉगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सोशल वर्कर्स, लोक कला और पत्रकारों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का माध्यम बनेगा. इसके जरिए संगठन में रहकर या परोक्ष रूप से कांग्रेस के लिए कार्य करने के इच्छुक लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे."

सोशल मीडिया के जरिए पार्टी में मिलेगा सक्रिय भूमिका

सोशल मीडिया सेल के प्रदेश प्रभारी अविरल जैन ने बताया कि "इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा से नई पीढ़ी के युवाओं को तलाश कर संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही महिला वर्ग को भी सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को सहयोग प्रदान करने का अवसर मिलेगा."

संवाद का मंच उपलब्ध कराएगी पार्टी

चिंटू चौकसे ने कहा, "मीडिया जगत से जुड़े फ्रीलांस पत्रकारों, न्यूज एंकरों और इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को भी एक सीधा संवाद मंच उपलब्ध कराया जाएगा. जिससे वे जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने ला सकें. अभियान के माध्यम से कांग्रेस, जनता के साथ अपने संवाद और पब्लिक कम्युनिकेशन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने का प्रयास करेगी."

गूगल फार्म के जरिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई

युवाओं को सदस्यता प्राप्त करने के लिए गूगल फार्म (https://forms.gle/utZrSM8GnwzEzs1S8) जारी किया गया है. जिस पर 31 मई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसे भरने की अंतिम तिथी 15 जून 2026 है. इसके बाद 20 से 23 जून तक सभी जिलों के हेडक्वाटर में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. वहीं, 30 जून 2026 को रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम बताए जाएंगे.

'कॉलेज स्तर पर सदस्यता' अभियान

कॉलेजों में छात्रों को पार्टी की रीति-नीति से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं. संगठन को मजबूत करने के लिए काफी लंबे समय के बाद (11 साल) प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संगठन के चुनाव भी आयोजित कराए जा रहे हैं. एजुकेशन, नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दो लेकर कांग्रेस, युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी. पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 40% युवा वोटर्स को लक्षित करने के लिए कॉलेज स्तरीय सदस्यता अभियानों की विशेष रणनीति लागू की गई है.

'हर बूथ मजबूत' अभियान

कांग्रेस पिछले चुनावों में जहां मामूली अंतर से हारी थी, उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर बूथ मजबूत अभियान चला रही है. इसके तहत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधा संपर्क करते हैं. पार्टी नेताओं का मानना है कि बूथ एजेंट की ईमानदारी और सक्रियता ही चुनावी नतीजों को तय करती है.

संगठन सृजन अभियान

कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की दूरी तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत पंचायत और बूथ स्तर पर नई कमेंटियां बनाई जा रही है. इसके साथ ही राज्य में कनेक्ट सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं. जिसके माध्यम से प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व सीधे मंडल और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ सकेंगे और फीडबैक ले सकेंगे.

इस अभियान के मदद से पार्टी टिकट की दावेदारी करने वालों की बजाय जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वालों को महत्वपूर्ण पदों पर प्राथमिकता दे रही है. इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी द्वारा मध्य प्रदेश के 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है.