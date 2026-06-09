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राज्यसभा चुनाव से पहले डरे मध्य प्रदेश कांग्रेस MLA, बेंगलुरु जाने से पहले बताई असलियत

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी ऊठापटक हुई शुरू, अपने विधायकों को कर्नाटक भेज रही कांग्रेस, बताया क्यों सता रहा डर.

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राज्यसभा चुनाव से पहले क्यों डरे मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक (Jitu Patwari X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 3:36 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 3:53 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला किया है. इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. भाजपा जहां इसे कांग्रेस के अपने विधायकों पर अविश्वास का संकेत बता रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह कदम भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति से बचने और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस विधायकों ने खुलकर बताया कि उन्हें भाजपा से किस बात का डर है.

झोले और थैले लेकर पहुंच रहे लोग

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि "कांग्रेस के अधिकांश विधायक पार्टी के निर्देशानुसार ऐसे राज्य में जा रहे हैं. जहां कांग्रेस की सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मध्य प्रदेश में राजनीतिक गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए विधायकों पर नजर रखना जरूरी है. सिंघार ने दावा किया कि कई लोग झोले और थैले लेकर विधायकों के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक ऐसे सभी प्रयासों को ठुकरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा का यह चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला राजनीतिक पड़ाव है."

कांग्रेस विधायकों ने बताई बेंगलुरु जाने की वजह (ETV Bharat)

क्रॉस वोटिंग नहीं, मोदी-शाह का डर

महिदपुर विधायक दिनेश जैन ने कहा कि "उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर नहीं, बल्कि मोदी और अमित शाह के मॉडल का डर है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की आशंका है. जैन ने दावा किया कि लगभग सभी विधायकों तक किसी न किसी रूप में ऑफर पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक भय के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव और कथित एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका से बेंगलुरु जा रहे हैं. जैन ने विश्वास जताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है और विधायक मतदान तक एकजुट रहेंगे."

महिला उम्मीदवार के खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र

डबरा विधायक सुरेश राजे ने कहा कि "कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि भाजपा संख्या बल में पीछे होने के बावजूद चुनावी मुकाबला बना रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी की महिला उम्मीदवार के खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र रचे जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखना जरूरी है. राजे ने विश्वास जताया कि पार्टी में कहीं कोई असंतोष नहीं है और मीनाक्षी नटराजन निश्चित रूप से राज्यसभा पहुंचेंगी."

बहुमत नहीं फिर भी उतारा उम्मीदवार

मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि "भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उसने तीसरा उम्मीदवार उतारा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर भाजपा महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की बात करती है, दूसरी ओर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. गुर्जर ने दावा किया कि कांग्रेस का एक-एक विधायक पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ा है और मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित करने के लिए लामबंद है."

Last Updated : June 9, 2026 at 3:53 PM IST

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