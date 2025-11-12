ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का बड़ा आरोप, बीजेपी ने तो इन कर्मचारियों को बना दिया BLA

SIR के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से की बात, बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप.

SAJJAN KUMAR VERMA STATEMENT ON SIR
कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का बड़ा आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 6:16 PM IST

4 Min Read
भोपाल: एसआईआर (Special Intensive Revision) यानि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए ईटीवी भारत से कहा कि बीजेपी ने जो बूथ लेवल एजेंट यानि बीएलए बनाए हैं, उनकी रिपोर्ट भी कांग्रेस को मिली है और ये रिपोर्ट चौंका देने वाली है.

SIR कांग्रेस ने ढूंढी गड़बड़ी कहां कहां

मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा फोकस एसआईआर के सर्वे पर है. भोपाल में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस की SIR के मुद्दे पर मैराथन बैठक हुई. बैठक के बाद पार्टी में एसआईआर के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में आरोप लगाया कि "इस पूरे सर्वे में चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि नौवां दिन इस सर्वे को शुरु हुए हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक बीएलओ को गणना पत्रक पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं.

सज्जन सिंह वर्मा से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम है. दलित आदिवासी जो बस्ती है, वहां बीएलओ भी नहीं पहुंचे और गणना पत्रक भी नहीं. वो मजदूर आदमी है, काम पर निकल जाता है. जाहिर है साजिश के तहत उनका नाम काट दिया जाएगा.

2003 में जुड़े नाम गायब, सूची लॉक

2003 में मतदाता सूची में जुड़े नामों को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इसमें उन नामों को नहीं जोड़ा गया, जो बाद में सम्मिलित किए गए थे. उन्होंने कहा कि वो सूची गायब है, बल्कि लॉक कर दी गई है. कई विसंगतियों की सूचनाए हमें लगातार मिल रही है. उन्होंने कहा कि आयोग की वेबसाइट बंद हो जाती है. स्थिति ये है. हम बीएलए के नाम अपलोड कर रहे हैं, तो अपलोड होने में घंटों लग रहे हैं. वेबसाइट इतनी धीरे चल रही है, अगर दिक्कत है तो कोई विकल्प बताया जाए. कि क्या करना चाहिए.

कांग्रेस का आरोप ये कर्मचारी बना डाले बीएलए

कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि हम बीएलए नहीं बना रहे. जबकि हमने तो पार्टी के बूथ लेवल एजेंट की सूची चुनाव आयोग में दे दी है, लेकिन बीजेपी को तो बीएलए ही नहीं मिल रहे हैं. इसलिए आउट सोर्स कर्मचारियों, नगर निगम के कर्मचारियों को और जो मस्टर पर काम करते हैं, उनको बीजेपी ने बीएलए बनाया है. बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि बीएलए कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं या फिर बीजेपी को.

MP CONGRESS SAJJAN KUMAR VERMA
एमपी कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat)

चुनाव आयोग सही तो मंत्री शिकायत को क्यों पहुंचे

सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के कार्य से पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है. फिर क्या वजह है कि बीजेपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह चुनाव आयोग गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. जब सरकार में बैठे मंत्री खुद शिकायत करने पहुंच रहे हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए कि स्थिति क्या है?

वोटर लिस्ट में सर्च का ऑप्शन ही नहीं

SIR पर कांग्रेस की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर एसआईआर करवाना चाहिए. चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सर्च का ऑप्शन नहीं है. उन्होंने कहा कि आप वोटर लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा चुनाव आयोग ने कैसे राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी कर रखी है. सबसे पहले चुनाव आयोग को सर्च इंजन चालू करना चाहिए, ताकि आम आदमी अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सके. जब चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो वोटर कैसे अपना नाम जोड़ पाएगा यह प्रश्न है. सिंगार ने कहा कि पहले कह चुका हूं कई लाख नाम काटने की तैयारी है."

