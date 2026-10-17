नल-जल योजना पर 32 सौ करोड़ खर्च, काम सिर्फ 500 करोड़ का, कांग्रेस ने कहा- उच्चस्तरीय जांच हो

नल-जल योजना पर 32 सौ करोड़ खर्च, काम सिर्फ 500 करोड़ का, कांग्रेस ने कहा- उच्चस्तरीय जांच हो
मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सतना और मैहर सहित प्रदेश के सभी जिलों में संचालित नल-जल परियोजनाओं की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:34 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले में नल-जल योजना के तहत किए 3,200 करोड़ रुपये के काम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीर सवाल उठाए हैं. इस मुद्दे को लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया.
इस दौरान प्रदेश में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं. मुकेश नायक ने सतना और मैहर सहित प्रदेश के सभी जिलों में संचालित नल-जल परियोजनाओं की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने तथा परियोजनाओं के खर्च, वास्तविक निर्माण और जलापूर्ति का पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है.
धरातल पर 500 करोड़ के काम
मुकेश नायक ने कहा कि सतना और मैहर जिलों में लगभग 3,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा था. लेकिन 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी धरातल पर करीब 500 करोड़ के बराबर ही वास्तविक काम हुआ है. मैहर जिले की बाणसागर समूह जलप्रदाय योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, जिसका बजट लगभग 1,200 रुपये करोड़ बताया गया है. करीब 980 पंचायतों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के बावजूद वास्तविक जलापूर्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
कंपनी द्वारा लगभग 100 गांवों में पानी पहुंचाने के दावे के मुकाबले शिकायतों में केवल 30 से 40 गांवों में आपूर्ति होने की बात कही गई है. नायक ने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए परियोजनावार वित्तीय ऑडिट, तकनीकी जांच और गांव-गांव भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए.
सड़क मरम्मत और रेस्टोरेशन के नाम भी अनियमितता
नायक ने मदनी, पिंडरा, जखौरा, जरिया, वीरपुर, लौरा, तिगरा, हरपुर, करीकोही और सितारा सहित विभिन्न गांवों में सड़क मरम्मत एवं रेस्टोरेशन के नाम पर कथित रूप से प्रति पंचायत 2 से 3 करोड़ रुपये तक की अनियमितताओं के आरोपों की जांच की भी मांग की है. वहीं रितेश त्रिपाठी ने मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र के बड़ा इटमा गांव में पाइप चोरी की एफआईआर से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की.
उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर पाइपलाइन बिछाए जाने को लेकर ही सवाल हैं, तो वहां पाइप चोरी की शिकायत दर्ज होने के आधार की जांच आवश्यक है. वहीं एफआईआर, स्टाक रजिस्टर, परिवहन दस्तावेज और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का मिलान किया जाए.