ETV Bharat / state

नल-जल योजना पर 32 सौ करोड़ खर्च, काम सिर्फ 500 करोड़ का, कांग्रेस ने कहा- उच्चस्तरीय जांच हो

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले में नल-जल योजना के तहत किए 3,200 करोड़ रुपये के काम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीर सवाल उठाए हैं. इस मुद्दे को लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया.

इस दौरान प्रदेश में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं. मुकेश नायक ने सतना और मैहर सहित प्रदेश के सभी जिलों में संचालित नल-जल परियोजनाओं की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने तथा परियोजनाओं के खर्च, वास्तविक निर्माण और जलापूर्ति का पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है.

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक (ETV Bharat) धरातल पर 500 करोड़ के काम मुकेश नायक ने कहा कि सतना और मैहर जिलों में लगभग 3,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा था. लेकिन 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी धरातल पर करीब 500 करोड़ के बराबर ही वास्तविक काम हुआ है. मैहर जिले की बाणसागर समूह जलप्रदाय योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, जिसका बजट लगभग 1,200 रुपये करोड़ बताया गया है. करीब 980 पंचायतों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के बावजूद वास्तविक जलापूर्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दतिया उपचुनाव जीतने पर अवधेश नायक का प्रमोशन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाया महासचिव