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CEC बने कार्यकर्ता को जंजीर में बांध चली कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप

भोपाल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यलय से मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली. इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त बने कार्यकर्ता को जंजीरों में बांधकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने विरोध जताया. उधर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को व्यापम चौराहे पर ही रोक लिया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई. कई कार्यकर्ता और नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए.

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कैंसर लग गया है. इसके लिए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ना होगा." नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "आज हमें उनके लिए लड़ाई लड़ना है, जो गांव में बैठकर हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है. हमें उसे युवा के लिए लड़ाई लड़नी होगी. जिसके सपने खतरे में है. उस ज्ञानेश कुमार को जाना है. इसकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए."

देश में नरेंद्र मोदी चुनाव पहली बार जीते तो हमने भरोसा किया कि हमारी कोई कमी होगी. दूसरी बार जीते तो भी हमने स्वीकार किया कि हमारी 60 साल की सेवा में कहीं कोई कमी रह गई होगी, लेकिन 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी की 70 सीटें कम हुई और भाजपा फिर सत्ता में आ गई. यह वोट चोरी का कमाल था. मध्य प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है. जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं. नकली दवाइयों से बच्चे मर रहे हैं.

इसके पहले कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर सभा की. इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया सहित कई कांग्रेस विधायक और नेता मौजूद थे. सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि "लोकतंत्र भरोसा है. यदि हम सरपंच भी चुनते हैं, तो उसके पीछे भरोसा होता है कि यह नियमों से जीता है.

मतदाताओं के अधिकार कुचलने का किया काम

मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि "लोकसभा के चुनाव के बाद ही राहुल गांधी ने तमाम आंकड़ों के साथ वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने रखी थी. यह सरकार लोकतंत्र को कुचलकर बनी थी. यह पूरा का पूरा तंत्र सच्चाई को कुचलने का काम कर रही है. सरकार ने संविधान को कुचलने के लिए ही ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठाया है. एसआईआर की पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है. आज का चुनाव आयोग करोड़ों योग्य मतदाताओं का अधिकार को कुचलने का काम करता है.

क्या चुनाव आयोग का काम किसी के वोट को जीने का अधिकार है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वोट चोरी से इस पद पर बैठे हैं. प्रधानमंत्री हर रविवार को मन की बात करते हैं, लेकिन देश की बात सुनने को तैयार नहीं है."

एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

अजय सिंह बोले-2013 से शुरू हो गई थी वोट चोरी

कांग्रेस के सीनियर नेता अजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि "देश में वोट चोरी की शुरुआत 2013 से शुरू हुई थी और 2014 में वोट चोरी के जरिए ही मोदी सरकार बनी थी. यदि सही में लोकतंत्र की रक्षा की बात बीजेपी करती है, तो ईवीएम का रास्ता छोड़े और मतों से देश का चुनाव कराया जाए. एक ज्ञानेश कुमार नहीं बल्कि कई ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार ढूंढ कर ले आएगी."

लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि "बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है. यह देश के लिए कलंक है. देश इन्हें माफ नहीं करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है. आयोग मोदी के इशारे पर काम कर रहा था. ज्ञानेश कुमार को फांसी पर लटकाना चाहिए. आने वाले समय में फिर चुनाव होने वाला है. ऐसे आयोग के खिलाफ अभी से कमर कसकर मैदान में उतरना होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ईवीएम है. विदेश में एवीएम का उपयोग नहीं होता. कांग्रेस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी. अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो कांग्रेस इसका बहिष्कार करेगी." कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि "हमारा यह संघर्ष मजबूती के साथ निर्णायक बनेगा. राहुल गांधी ने जो कहा था सच कहा था और यही बात आज सामने आ रही है." पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि "देश में लोकतंत्र खतरे में है. देश और प्रदेश में अलोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि यह दोनों सरकार वोट चोरी के माध्यम से बनी हुई है.

इसी वोट चोरी का नतीजा है कि चुनाव का नतीजा आने के पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी. सरकार अभी सेवा संकल्प अभियान चला रही है. जब सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल ही नहीं रहा तो फिर किस बात का सेवा संकल्प. सरकार हर बार नाम से नौटंकी करती है.