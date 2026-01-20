सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह की गिरफ्तारी! कांग्रेस बोली-डर से जंगल में घूम रहे थे मंत्री
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री की तस्वीर को जंजीरों में जकड़ा और गिरफ्तार दिखाया.
Published : January 20, 2026 at 12:57 PM IST
भोपाल: ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार कानून के अनुसार अभियोजना की मंजूरी के लिए कदम उठाए. कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तार कर ले जाते हुए दिखाया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में यह हिम्मत नहीं है कि वह विजय शाह को गिरफ्तार कर सके.
कांग्रेस बोली-जंगल में घूम रहे थे विजय शाह
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय के सामने अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने एक कार्यकर्ता को मंत्री विजय शाह का मुखौटा पहनाया और उसके हाथों में जंजीरें पहनाई. अमित शर्मा ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अर्नगल टिप्पणी करते हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री बनकर घूम रहे हैं.
आज विजय शाह को सिंबोलिक गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के डर की वजह से यह रात भर केरवा के जंगल में घूमे हैं, हम गिरफ्तार करके इन्हें थाने में बंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह विजय शाह को गिरफ्तार कर सकें."
बढ़ सकती है मंत्री विजय शाह की मुश्किलें
ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की जानकारी दुनिया के सामने पेश करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक भाषा बोलने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ तीन बिंदुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है. इसमें एक बिंदु विजय शाह द्वारा पूर्व में दिए गए दूसरे अमर्यादित बयान भी हैं. इस बिंदु सहित एसआईटी को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है.
उधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का फैसला 2 हफ्तों में लें. अब अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव गृह विभाग और विधि विभाग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचेगा.
यह बयान बना मुसीबत
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने रखी थी. इसी दौरान 11 मई 2025 को अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सभा आयोजित की गई. इसको संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अमर्यादित टिप्पणी की. उन्होंने सोफिया कुरैशी को कथित तौर पर आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था. इस बयान को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था.