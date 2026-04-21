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खुद के घर शीशे को हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते, बीजेपी पर बरसीं रागिनी नायक

महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने बीजेपी पर साधा निशाना.

CONGRESS LEADER RAGINI NAYAK ON BJP
बीजेपी पर बरसीं रागिनी नायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 6:24 PM IST

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भोपाल: नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में गिर जाने के बाद अब कांग्रेस अब इस अधिनियम पर एक्सप्लेनर की तरह देश भर में प्रेस कान्फ्रेंस करके ये बता रही है कि असल में बिल क्या था, किस मुद्दे पर ये बिल सदन में पास नहीं हो पाया. आज भोपाल पहुंची कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने कहा कि 17 अप्रैल का दिन एतिहासिक था, जब देश को विभाजित करने के मोदी सरकार के खतरनाक मंसूबों पर विपक्ष की एकता ने पानी फेर दिया. उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण संशोधन का बिल नहीं गिरा है, देश को खंडित करने के लिए जो संविधान संशोधन का विधेयक लाया गया, वो गिरा है.

2023 में पारित बिल की अधिसूचना 3 साल बाद जारी

कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा "मैं आप सब से ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि संसद में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया था, वो आज भी कानून है, बस मोदी जी उसे लागू नहीं होने दे रहे हैं. महिला आरक्षण के प्रति मोदी सरकार की गंभीरता इसी बात से समझ आ जाती है कि 3 साल पहले पारित बिल की अधिसूचना मोदी सरकार 16 अप्रैल 2026 को रात 9.55 पर जारी करती है.

रागिनी नायक का बयान (ETV Bharat)

यानि महिला आरक्षण को ताक पर रखकर मोदी सरकार 3 साल तक चादर तान कर सोती रहती है, अचानक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच नींद से जागकर विशेष सत्र बुलाती है, तो महिला आरक्षण तो बहस का मुद्दा ही नहीं है. हम तो मांग कर रहे हैं कि 543 सीटों पर महिला आरक्षण आज ही हो जाए और हमारे पिछड़े वर्ग की बहनों को भी उसमें 1/3 जगह मिले.

कांग्रेस का अंदेशा, परिसीमन में दक्षिण की सीटें घट जाएंगी

रागिनी नायक ने कहा कि असल में परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की संसद में नुमाइंदगी 24.3% से घट कर 20.7% रह जाएगी. मोदी सरकार 2011 की जनगणना से परिसीमन करेंगे. जिसमें ओबीसी के आंकड़े ही नहीं हैं और ओबीसी महिलाओं का हक भी मारा जाएगा. आप असम और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर परिसीमन करेंगे.

कांग्रेस का सवाल पार्टी ने नारी शक्ति का कितना किया वंदन

रागिनी नायक ने आंकड़ों के साथ सवाल किया कि बीजेपी में मौजूदा तस्वीर में महिलाओं को कितने मौके दिए गए हैं. पार्टी की 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं, यानि केवल 12.9 प्रतिशत है. देश भर में बीजेपी के 1,654 विधायकों में से मात्र 164 महिलाएं हैं. बीजेपी के 21 मुख्यमंत्री में से बमुश्किल एक महिला मुख्यमंत्री है. केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में मात्र सात महिलाएं हैं.

WOMEN RESERVATION AMENDMENT BILL
एमपी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

राजीव गांधी की बदौलत निगम और पंचायत में 15 लाख महिलाएं

कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि संविधान का 73वें और 74वें संशोधन करके राजीव गांधी की सरकार पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ले कर आयी. जिसके चलते आज निगम में और पंचायतों में 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं हैं. 1989 में जब राजीव गांधी ये बिल लेकर आए तो बीजेपी के चार बड़े नेताओं ने विरोध में वोट किया. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी.

उन्होंने कहा कि सोनिया गंधी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाई और उसे पारित करवाया. लोकसभा में हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसलिए हम बिल पास नहीं करवा पाए, लेकिन 10 साल पुर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी कि महिला आरक्षण लागू नहीं करवा पाए.

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