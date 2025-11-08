ETV Bharat / state

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, क्या 65 लाख लोग घुसपैठिये हैं?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव में वोटर इधर-उधर भटकते रहे. वोटर लिस्ट में नहीं था उनका नाम, क्या ये घुसपैठिए थे?

MP Congress Jitu Patwari
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 9:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: बिहार मे दूसरे चरण की वोटिंग से ऐन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव में वोटर इधर-उधर भटकते रहे. वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नही था. तो क्या ये घुसपैठिए थे?

उन्होने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहते हैं. असल में ये बीजेपी का शुद्धिकरण करना चाहते हैं. पटवारी ने बताया कि जनसमर्थन कांग्रेस के साथ है. हमने मध्य प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया और 35 लाख 56 हजार 686 लोगों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं.

बिहार चुनाव में वोटर काटे ये किसका शुद्धिकरण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में ये हाल रहा कि लोग एक बूथ से दूसरे बूथ तक भटकते रहे. उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था. 65 लाख वोट काटे गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों काटे नाम? प्रमाण दो तो प्रमाण भी नहीं दिया. पटवारी ने सवाल किया कि अगर घुसपैठिए आ गए हैं तो आपकी सरकार 11 साल से क्या कर रही थी? असल में ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं बीजेपी का अपना शुद्धिकरण है.

35 लाख दस्तखत और एक हजार 47 ब्लॉक में नेताओं की तैनाती

जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है. हमें पूरे प्रदेश से समर्थन मिला है और वोट चोरी के मुद्दे पर 35 लाख 56 हजार 686 हस्ताक्षर हुए हैं. इसके अलावा जिलाध्यक्ष चूंकि अभी ट्रेनिंग कैम्प हैं तो जिला प्रभारियों को जवाबदारी सौंपी गई है.

हर विधानसभा में एसआईआर के प्रभारी बनाए गए हैं. जिले की हर विधानसभा में एक-एक वकील भी रखा गया है जो वहां न्यायिक मामलों को देखेगा. इसके अलावा पूरे प्रदेश में एक हजार 47 ब्लॉक में एक नेता की तैनाती की गई है. हर ब्लॉक में एक नेता इसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीनियर नेता तक हैं. जो एसआईआर की निगरानी करेंगे.

तो उमंग सिंगार पर एफआईआर क्यों नहीं करते

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि 19 अगस्त को मैंने भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस करके वोट चोरी को लेकर आपके सामने प्रमाण दिया था. आज तक चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया. अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर एफआईआर करनी चाहिए. स्थिति ये है कि चुनाव आयोग की जगह बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. क्या कभी चुनाव आयोग ने रानजीतिक दलों के साथ बैठकर नीति बनाई जबकि संविधान में स्पष्ट है कि आयोग को राजनीतिक दलों के साथ बैठकर नीति बनानी है.

वोटर लिस्ट में डिजीटल वेरीफिकेशन जरूरी

भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट मशीन रिडेबल होना चाहिए ताकि डिजिटल वेरीफेकिशन हो सके. उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा एसआईआर में आधार को मान्यता नहीं दी जा रही है जबकि पहले आधार को ही मान्यता का आधार कहा गया था. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा ये सुझाव भी है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही वोटर लिस्ट फ्रीज कर देनी चाहिए ताकि उसमें कोई नाम जुड़ और कट ना सके.

TAGGED:

MP LOP UMANG SINGAR
FORMER CM DIGVIJAY SINGH
UMANG SINGHAR PRESS CONFERENCE
JITU PATWARI PRESS CONFERENCE
MP CONGRESS PRESIDENT JITU PATWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ऐसे भी स्कूली बच्चे! पहले दोस्तों से पिटवााया फिर मसीहा बन दोस्ती की और शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.