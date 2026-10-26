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देवड़ा जी चुल्लू भर दारू में.., कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के डिप्टी सीएम के लिए तीखे बोल

कटनी: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिवसीय दौरे पर कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और वोट चोरी के साथ अवैध खनन और शराब कांड को लेकर निशाना साधा. उन्होंने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर कई गंभीरी आरोप लगाए और देवास शराब कांड पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को चुल्लू भर दारू में डूब कर मरना चाहिए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी को खनन माफियाओं का जिला बताया और जहरीली शराब, कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत और नगरीय निकायों में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया.

मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा, "देश में वोट चोरी के खिलाफ जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में महारैली आयोजित किया जा रहा है. प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कटनी अवैध खनन माफियाओं का गढ़ बन गया है."

पटवारी ने कफ सिरप से बच्चों की मौतों, बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौतों और जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने इन घटनाओं को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रदेश में लोगों की जान जाने के बावजूद सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है.

शराब कांड को लेकर डिप्टी सीएम पर जमकर बरसे (ETV Bharat)

शराब दुकान दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी

कटनी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा पर भी तीखा हमला बोला, जहरीली शराब के मामले को लेकर उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए तल्ख टिप्पणी की. पटवारी ने आरोप लगाया कि शराब दुकान दिलाने के नाम पर मंत्री के पीए को एक करोड़ रु की रिश्वत लेते पकड़ा गया था और बाद में उसे बरखास्त भी किया गया.

जीतू पटवारी ने प्रदेश के नगरीय निकायों और नगर निगमों में सरकारी सामान की खरीदी में घोटालों का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि एसीएस स्तर की जांच में 365 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि केवल 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया. पटवारी ने सवाल उठाया कि बाकी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इन मामलों का जवाब मिलना चाहिए.