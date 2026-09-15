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मुख्यमंत्री संयमित भाषा का प्रयोग करें, राहुल गांधी पर दिए बयान पर बोले जीतू पटवारी

मुख्यमंत्री संयमित भाषा का प्रयोग करें : जीतू ( Etv Bharat )