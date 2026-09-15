मुख्यमंत्री संयमित भाषा का प्रयोग करें, राहुल गांधी पर दिए बयान पर बोले जीतू पटवारी
राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले शुरू हुआ बयानबाजी का दौर, मोहन यादव ने की टिप्पणी तो जीतू पटवारी ने दे डाली नसीहत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 10:00 AM IST
इंदौर : राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर दौरे पर होंगे, जहां वे ''छात्रों की गूंज'' कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं, उनके दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी सामने आई है. जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को संयमित भाषा का प्रयोग करने की नसीहत दे डाली.
मोहन यादव की टिप्पणी पर बोले जीतू
पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर एक बयान दिया था. इस बयान में मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा था, '' भाई है कि मानता ही नहीं है. भाई अब करे भी क्या, भाई का नाम ही पप्पू है.'' इस बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा, '' मुख्यमंत्री भाषा पर संयम रख कर बयान बाजी करें. मुख्यमंत्री का पद प्रशासनिक जिम्मेदारी वाला होता है. इस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए.''
मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाती है बीजेपी : जीतू
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, '' पेड़ लगाएंगे बबुल के तो कांटे ही लगेंगे, फल नहीं उगेंगे. इसलिए जैसी भाषा रहेगी वैसे ही जवाब मिलेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ओर जहां मुख्यमंत्री को संयमित भाषा का प्रयोग करने की बात कही तो वहीं उन्होंने प्रदेश में पेपर लीक, पटवारी भर्ती, सिपाही भर्ती, व्यापम घोटाला और पीसीसी जैसी परीक्षाओं में हुए घोटालों पर भी मोहन सरकार पर निशाना साधा. इतना ही नहीं, उन्होंने यूसीसी को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया और कहा, '' भाजपा के पास कोई काम नहीं बचा है देश में बेरोजगारी महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी यूसीजी सहित सहित तमाम तरह के मुद्दों का सहारा लेती है.''
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कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी मामले पर आई प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी नेता व प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, '' तो अब कांग्रेस नेता भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं. सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूरे देश की जनता उन्हें पप्पू मानती है.