ETV Bharat / state

अस्पताल कर्मचारी पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने उठाया हाथ, कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर CM से पूछे सवाल

ग्वालियर बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर अस्पताल स्टाफ को पीटने की कोशिश का आरोप, कांग्रेस ने वीडियो X पर पोस्ट कर लगाया आरोप.

GWALIOR BJP MANDAL PRESIDENT VIDEO
अस्पताल कर्मचारी पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने उठाया हाथ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में दो ऐसे मामले सामने आए, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा. बीते दिन सतना के नागौद में एक युवती ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया. वहीं शुक्रवार को ऐसा ही मामला ग्वालियर से सामने आया है. जहां आरोप है कि बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो, उन्होंने सिविल अस्पताल के एक कर्मचारी पर हाथ उठाने की कोशिश की. मामले में कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं हुई है, लेकिन घटना का सीसीटीवी फुटेज जरूर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस तंज कस रही है.

जांच रिपोर्ट लेने सिविल अस्पताल गए थे बीजेपी मंडल अध्यक्ष

असल में घटना 27 जनवरी की बतायी जा रही है. जहां ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र के सिविल अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष योगेन्द्र तोमर एक जांच रिपोर्ट लेने पहुंचे थे. ऐसा आरोप है कि यहां उन्होंने लाइन में ना लगते हुए सीधा डेटा एंट्री ऑपरेटर से जांच रिपोर्ट लेनी चाही, तो उसने उन्हें सभी की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने को कहा.

MP Congress Posted Video
कांग्रेस ने सोशल मीडिया X पर शेयर किया वीडियो (ETV Bharat)

डेटा एंट्री ऑपरेटर बोला- क्या नाम है तेरा?, तो भड़के नेताजी

डेटा एंट्री ऑपरेटर मंगल सिंह भदौरिया की बात सुन कर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अपना परिचय देने लगे, जिस पर अस्पताल कर्मचारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि, "क्या नाम है तेरा?" बस यही बात मंडल अध्यक्ष के दिल पर लग गई और योगेंद्र तोमर कर्मचारी पर भड़क गए, दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ी तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने डेटा एंट्री ऑपरेटर से मारपीट की कोशिश की. अस्पताल ऑफिस में लगे सीसीटीवी में ये देखा गया कि, उन्होंने एक बार उसे अपनी कोहनी मारने की कोशिश की है. जिसके बाद कर्मचारी ने अपने फोन से अपने अधिकारियों को घटना की सूचना दी.

कांग्रेस ने पोस्ट कर ली मामले पर चुटकी

हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में अभी तक कोई शिकायत किसी पक्ष की और से दर्ज नहीं करायी गई है, लेकिन इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सर्कुलेट हो रहा है. जिसे कांग्रेस ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि, "मध्य प्रदेश में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, यानी खुली गुंडागर्दी का लाइसेंस हो गया है! सतना में मंडल अध्यक्ष द्वारा महिला से मारपीट के बाद अब ग्वालियर में मंडल अध्यक्ष योगेंद्र तोमर द्वारा अस्पताल परिसर में कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है! मोहन जी, क्या आपकी पार्टी में मंडल अध्यक्षों को अब गुंडागर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है?

BJP Mandal President Beat Staff
बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर स्टाफ को पीटने की कोशिश का आरोप (ETV Bharat)

मंडल अध्यक्ष बोले- मारपीट नहीं की, हाथ वापस खींच लिया था

वहीं इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब हमने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष योगेंद्र तोमर से संपर्क किया तो उनका कहना था कि, "जब अस्पताल कर्मचारी बदतमीजी करने लगा, तो गुस्से में हाथ उठाया जरूर था, लेकिन मारपीट नहीं की हाथ वापस खींच लिया था, जो आप सीसीटीवी के वीडियो में भी देख सकते हैं."

TAGGED:

MP CONGRESS POSTED VIDEO
BJP MANDAL PRESIDENT BEAT STAFF
MP CONGRESS TARGET BJP
GWALIOR HOSPITAL VIDEO
GWALIOR BJP MANDAL PRESIDENT VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.