आदिवासी सीटों पर क्या है कांग्रेस का प्लस 60 प्लान?, 2028 के पहले हर सीट का अलग डाटा तैयार
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ऐसी 60 विधानसभा सीटों की पहचान की है जिन पर आदिवासी आबादी का प्रतिशत करीब 25 से 30 के करीब. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:57 PM IST
भोपाल: 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन आदिवासियों की बदौलत 14 साल का सत्ता का सूखा काटा था. अब पार्टी फिर एक बार 2028 में उन्हीं आदिवासियों के भरोसे सत्ता में वापिसी का रास्ता बना रही है. 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एसटी रिजर्व 47 सीटों में से 30 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस ने इस बार आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए इन तय 47 सीटों से आगे का खाका तैयार किया है.
इसमें दायरा वो 60 सीटें हैं जो गैर आदिवासी हैं. लेकिन यहां ट्राइबल वोट डॉमिनेटिंग पॉजीशन में है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पास इन सीटों के कॉर्डिनेशन का जिम्मा है. ऐसी सीटों पर किस तरह से डाटा तैयार होगा. किन मुद्दों पर जानकारी ली जाएगी और कांग्रेस के प्लस 60 प्लान से निपटने के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं.
2028 चुनाव के पहले कांग्रेस का प्लस 60 प्लान
कांग्रेस इस बार अपने ट्रस्टेड और टेस्टेड आदिवासी वोटर को साधने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है. निगाह केवल एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों पर ही नहीं है. पार्टी ने ऐसी 60 और सीटें खंगाली हैं जो भले अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व के दायरे में नहीं आती. लेकिन इन सीटों पर आदिवासी वोटर की आबादी उल्लेखनीय के दायरे में आती है. पार्टी ने उमंग सिंघार को इस स्ट्रेटेजी के कॉर्डिनेशन की जवाबदारी दी है.
60 विधानसभा सीटों पर आदिवासी आबादी का प्रतिशत 10 से 30 के बीच
उमंग सिंघार ने ही ऐसी 60 सीटों की पहचान की है जिन विधानसभा सीटों पर आदिवासी आबादी का प्रतिशत करीब 25 से 30 के करीब है. जबकि अन्य सीटों पर ये 10 से 15 प्रतिशत के बीच है. कांग्रेस का आकलन ये है कि अगर इन सीटों पर आदिवासी समुदाय को ही रानजीतिक भागीदारी मिलती है और पार्टी स्थानीय सामाजिक समीकरणों को एड्रेस कर पाती है तो ये चुनाव पर खास असर डाल सकते हैं.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है "कांग्रेस के लिए आदिवासी कभी वोट बैंक नहीं रहा. हम उनके अधिकार, उनके सम्मान और उनकी संवैधानिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं. आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर हमारी समिति विस्तृत अध्ययन कर पूरा खाका तैयार कर रही है. जिससे इन मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सके."
हर विधानसभा के लिए अलग से एक्शन प्लान तैयार होगा
AICC ने जो आदिवासी अधिकार संरक्षण और सशक्तिकरण समिति बनाई है, उसमें प्लानिंग ये है कि हर विधानसभा को अलग एड्रेस किया जाए. सारी सीटों पर एक रणनीति पर काम नहीं होगा. बल्कि हर सीट की अलग रणनीति वहां की सोशल इंजीनियरिंग को समझ कर तैयार की जाएगी. केवल आदिवासी ही नहीं इनके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के जो समुदाय हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी की संभावनाएं.. उनके मुद्दे तलाशे जाएंगे. इसके अलावा इन सीटों पर पिछले चुनाव में जीत-हार के क्या फैक्टर रहे इसकी भी रिपोर्ट तैयार होगी.
आदिवासी वोटर ने ही बचाई थी कांग्रेस की जमीन
2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों में से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 24 सीटें बीजेपी को मिली. हांलाकि, सीटों के प्रतिशत में बीजेपी आगे है. लेकिन कुल 66 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सीटों का बड़ा हिस्सा 22 सीटें आदिवासियों की बदौलत कांग्रेस को मिल पाई थी.
बीजेपी का बिरसा मुंडा की जयंती के बहाने आदिवासी पर दांव
उधर बीजेपी भी आदिवासी नायकों के सहारे इस समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है. 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर इस बार मोहन सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी. उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदाय की बड़ी और सशक्त आबादी निवास करती है. ऐसे में प्रदेश भर में, विशेषकर जनजातीय समुदाय के बीच, इस अवसर को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा. इसमें पूरा देश सहभागी बनेगा.