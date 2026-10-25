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आदिवासी सीटों पर क्या है कांग्रेस का प्लस 60 प्लान?, 2028 के पहले हर सीट का अलग डाटा तैयार

आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का प्लस 60 प्लान ( ETV Bharat )

भोपाल: 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन आदिवासियों की बदौलत 14 साल का सत्ता का सूखा काटा था. अब पार्टी फिर एक बार 2028 में उन्हीं आदिवासियों के भरोसे सत्ता में वापिसी का रास्ता बना रही है. 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एसटी रिजर्व 47 सीटों में से 30 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस ने इस बार आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए इन तय 47 सीटों से आगे का खाका तैयार किया है.

इसमें दायरा वो 60 सीटें हैं जो गैर आदिवासी हैं. लेकिन यहां ट्राइबल वोट डॉमिनेटिंग पॉजीशन में है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पास इन सीटों के कॉर्डिनेशन का जिम्मा है. ऐसी सीटों पर किस तरह से डाटा तैयार होगा. किन मुद्दों पर जानकारी ली जाएगी और कांग्रेस के प्लस 60 प्लान से निपटने के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं.

सीएम मोहन यादव (ETV Bharat) 2028 चुनाव के पहले कांग्रेस का प्लस 60 प्लान कांग्रेस इस बार अपने ट्रस्टेड और टेस्टेड आदिवासी वोटर को साधने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है. निगाह केवल एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों पर ही नहीं है. पार्टी ने ऐसी 60 और सीटें खंगाली हैं जो भले अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व के दायरे में नहीं आती. लेकिन इन सीटों पर आदिवासी वोटर की आबादी उल्लेखनीय के दायरे में आती है. पार्टी ने उमंग सिंघार को इस स्ट्रेटेजी के कॉर्डिनेशन की जवाबदारी दी है. 60 विधानसभा सीटों पर आदिवासी आबादी का प्रतिशत 10 से 30 के बीच उमंग सिंघार ने ही ऐसी 60 सीटों की पहचान की है जिन विधानसभा सीटों पर आदिवासी आबादी का प्रतिशत करीब 25 से 30 के करीब है. जबकि अन्य सीटों पर ये 10 से 15 प्रतिशत के बीच है. कांग्रेस का आकलन ये है कि अगर इन सीटों पर आदिवासी समुदाय को ही रानजीतिक भागीदारी मिलती है और पार्टी स्थानीय सामाजिक समीकरणों को एड्रेस कर पाती है तो ये चुनाव पर खास असर डाल सकते हैं. आदिवासी वोटरों के बीच उमंग सिंघार (ETV Bharat) मोहन यादव का नया मास्टर स्ट्रोक, टंट्या मामा के बाद अब भीलट देव, 2028 पर नजर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है "कांग्रेस के लिए आदिवासी कभी वोट बैंक नहीं रहा. हम उनके अधिकार, उनके सम्मान और उनकी संवैधानिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं. आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर हमारी समिति विस्तृत अध्ययन कर पूरा खाका तैयार कर रही है. जिससे इन मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सके." मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी की बैठक (ETV Bharat)