11 जनवरी को इंदौर में होगा कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा, जीतू पटवारी ने लिखा PM को पत्र

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में किए जा रहे निवेश को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि "वित्तीय वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान पूरे देश में 26.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं. इसमे आंध्र प्रदेश को 25.3 फीसदी, ओडिशा को 13.1 फीसदी, महाराष्ट्र को 12.8 फीसदी, तेलंगाना को 9.5 फीसदी और गुजरात को 7.1 फीसदी जबकि मध्य प्रदेश को सिर्फ 3.2 फीसदी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

भोपाल: इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. कांग्रेस ने अब आरोप लगाया कि इंदौर में पाइप लाइन बदलने को लेकर टेंडर की फाइल पिछले 6 माह से नगर निगम में पेंडिंग थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई. अब इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस इंदौर में पैदल मार्च करेगी. इसमें प्रदेश भर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे. उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर पेश किए जा रहे आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है.

जबकि फरवरी 2025 में भोपाल में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का दावा किया था, जो ताजा आंकड़े के बाद झूठा साबित हो रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार जनता को जानबूझकर गुमराह कर रही है. कांग्रेस ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर किए गए सभी दावों, एमओयू, आशय पत्रों, वास्तविक निवेश और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति पर तत्काल श्वेत पत्र जारी किया जाए."

11 को इंदौर में कांग्रेस निकालेगी पैदल मार्च

उधर इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मौत के मामले में अब कांग्रेस इंदौर में बड़ा पैदल मार्च निकालने जा रही है. इस पैदल मार्च के लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 11 जनवरी को इंदौर बुलाया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि "अभी तक इंदौर में 20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार ने 4 लोगों को ही मुआवजे के रुप में 2 लाख रुपए की राशि दी है. जबकि इंदौर में सरकार में पहले नंबर पर आने वाले मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी हैं और दूसरे नंबर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से ही जनप्रतिनिधि हैं.

सरकार के मंत्री का ध्यान जनता की सुविधाओं और विकास के मुद्दों पर नहीं है. जांच के दौरान हैजा के वैक्टीरिया पाए जाने के बाद सरकार को इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ को दी जानी थी, जो सरकार ने नहीं दी. इंदौर में बीजेपी सिर्फ जमीन के हेरफेर और चंदेबाजी में लगी हुई है. 11 जनवरी को सुबह 11 बजे इंदौर से राजवाड़ा तक कांग्रेस पैदल मार्च करेगी. इसमें बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है.