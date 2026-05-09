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मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रोजेक्ट M बनेगा लाड़ली बहना की काट, माइनॉरिटी महिलाओं पर फोकस

भोपाल में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में अल्पसंख्यक महिलाओं की मौजूदगी में प्रोजेक्ट M की हुई पहली बैठक. जीतू पटवारी बोले-एम मतलब महिला सशक्तिकरण.

MP CONGRESS NEW PROJECT M
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया प्रोजेक्ट M (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:30 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में 2008 के बाद चुनावी जीत हार में की-फैक्टर बनी महिला वोटर पर मुहर के लिए अभी से कवायद शुरु हो गई है. 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एम फैक्टर लेकर आई है. कांग्रेस के इस प्रोजेक्ट एम का फोकस माइनॉरिटी महिलाओं पर है. कांग्रेस इसे लाड़ली बहनों की काट के तौर पर सामने ला रही है. इस प्रोजेक्ट में किन महिलाओं पर होगा फोकस. चुनाव के पहले की रणनीति क्या है. भोपाल में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई कमरा बंद बैठक में इस प्रोजेक्ट एम की पहली बैठक हुई.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया प्रोजेक्ट एम

मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है. नाम दिया है प्रोजेक्ट एम. कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को पहले कांग्रेस से जोड़ा जाए और फिर उनकी राजनीति में भागीदारी के साथ पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों से जोड़ा जाए. इसके जरिए पार्टी का प्लान ये है कि मुस्लिम के अलावा जैनं बौद्ध, ईसाई वर्ग की महिलाओं को भी पार्टी से जोड़ा जाए और उन्हें पार्टी में रानजीतिक नेतृत्व के अवसर दिए जाएं.

कांग्रेस मुख्यालय में अल्पसंख्यक महिलाओं की मौजूदगी में प्रोजेक्ट M की हुई पहली बैठक (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "ये कांग्रेस का प्रयास महिला सशक्तिकरण को लेकर है. राजनीतिक के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता कैसे आएगी." उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "क्या केवल 1500 रुपए का लालच देकर महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा. एम का अर्थ है महिला का सशक्तिकरण, राजनीतिक आर्थिक समृद्धि. ये इस प्रोजेक्ट का प्रयास है."

CONGRESS PRESIDENT JITU PATWARI
जीतू पटवारी बोले-एम मतलब महिला सशक्तिकरण (ETV Bharat)

'माइनॉरिटी महिलाओं के लिए तैयार किया है प्रोजेक्ट'

इस बैठक में प्रदेश भर से अल्पसंख्यक महिलाओं को आमंत्रित किया गया था. कांग्रेस मतदाता सूची पुनरीक्षण विभाग की प्रदेश सहप्रभारी आरिफा खान ने कहा, "अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम नहीं है. अल्पसंख्यकों में बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी महिलाएं भी शामिल हैं. इसके जरिए प्रयास ये है कि निकायों में जिस तरह से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिला है तो महिलाएं उस अवसर का लाभ ले पाएं. उनकी राजनीति में नेतृत्व के साथ निर्णय के कार्यों में भागीदारी बढ़े."

MP CONGRESS FOCUS MINORITY WOMEN
माइनॉरिटी महिलाओं पर फोकस (ETV Bharat)

कमरा बंद बैठक में बनी रणनीति, बूथ तक की प्लानिंग

प्रोजेक्ट एम के नाम को परिभाषित इस तरह से किया गया है कि हाशिए से नेतृत्व तक. भोपाल में रविवार को पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की इस नई पहल प्रोजेक्ट एम की अल्पसंख्यक महिलाओं की मौजूदगी में पहली बैठक हुई. इस प्रोजेक्ट में आगे प्रदेश भर में इसी तरह की बैठकों का आयोजन होगा. पार्टी की प्लानिंग इसे बूथ स्तर तक ले जाने की है.

MP CONGRESS FOCUS MINORITY WOMEN
माइनॉरिटी महिलाओं के लिए तैयार किया है प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

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