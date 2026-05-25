कॉक्रोच के बाद कांग्रेस कॉलेजों में चलाएगी सदस्यता की मुहिम, 11 साल बाद कराएगी चुनाव
मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाएगी ऑनलाइन युवा सदस्यता अभियान, एजुकेशन, नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दो लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी कांग्रेस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 6:39 PM IST
भोपाल: चंद दिनों में कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों तक पहुंचने के बाद कांग्रेस ने अब युवाओं से सीधे जुड़ने की रणनीति तैयार की है. कांग्रेस की एनएसयूआई बिंग प्रदेश भर के कॉलेजों में अब युवाओं को जोड़ने के लिए ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है. सदस्यता अभियान के बाद एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव कराएगी. कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है. कॉलेज के नए साल की शुरूआत के साथ ही कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, नीट जैसी परीक्षा के लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी.
इसके बाद कॉलेज, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय चुनाव भी कराए जाएंगे. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है. कांग्रेस ने 11 साल पहले प्रदेश ने एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव कराए थे.
रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन ऐप तैयार करा रही पार्टी
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा प्रदेश भर में युवाओं को जोड़ने के लिए 1 माह का अभियान शुरू किया जा रहा है. इसके माध्यम से प्रदेश भर के कॉलेजों में युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा. इस अभियान के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन संगठन की सदस्यता ले सकेंगे. यह अभियान एक माह तक चलेगा. सदस्यता अभियान के बाद शैक्षणिक संस्थानों में संगठनात्मक चुनाव भी कराए जाएंगे.
चुनाव की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी. इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे. चुनाव के लिए आयु सीमा भी अधिकतकम 27 साल तय की गई है. स्टूडेंट्स को एनएसयूआई विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा.
2015 में आखिरी बार हुआ था संगठनात्क चुनाव
एनएसयूआई के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी कहते हैं कि "मध्य प्रदेश में सरकार प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव ही नहीं कराना चाहती, जबकि लंबे समय से इसको लेकर एनएसयूआई द्वारा मांग उठाई जाती रही है. सरकार की बेरूखी को देखते हुए एनएसयूआई पूरे मध्य प्रदेश में अपना संगनात्मक चुनाव कराने जा रही है, ताकि राजनीति में रूचि रखने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके. कांग्रेस ने इसके पहले 2015 में एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव कराए थे. अब करीब 11 साल बाद कांग्रेस जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक चुनाव कराएगी.
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कॉकरोच पार्टी ने किया पार्टी को सचेत
प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी कहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और एनएसयूआई को निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और नई टीम मिल जाएगी. नई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो साल होगा. चुनावी प्रक्रिया कॉलेज सत्र शुरू होते ही शुरू कर दी जाएगी. कांग्रेस की कोशिश है कि छात्र संगठन के जरिए युवाओं को कॉलेज परिसरों के अलावा पंचायत से लेकर स्थानीय स्तर तक सक्रिय किया जाएगा."