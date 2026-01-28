ETV Bharat / state

दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक, इन जिलाध्यक्षों पर रहेगी राहुल की नजर

मध्य प्रदेश कांग्रेस का दिल्ली में जमावड़ा, एसआईआर सर्वे रिव्यू और सभी नियुक्त जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर तय होगी भविष्य की राजनीति.

MP CONGRESS LEADERS MEETING DELHI
मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेताओं का बुधवार को दिल्ली में जमावड़ा है. कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होना है. बताया जाता है कि एसआईआर सर्वे के रिव्यू के साथ प्रदेश भर में नियुक्त हुए जिलाध्यक्षों को लेकर ये अहम बैठक है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी. उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस बैठक में ली जाएगी और नॉन परफॉर्मर जिलाध्यक्षों पर गाज भी गिर सकती है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया को बताया कि इस बैठक के बाद कई जिला अध्यक्षों का भविष्य तय होगा.

नॉन एक्टिव जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज

दिल्ली में हो रही मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में अलग-अलग संगठनात्मक विषयों पर कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लेंगे.

एसआईआर सर्वे रिव्यू और जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर होगी चर्चा (ETV Bharat)

पार्टी हाईकमान से मिलेगा मार्गदर्शन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने बैठक को लेकर बताया कि "इस बैठक में समीक्षा भी होगी. जो नया सिस्टम कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का शुरू किया गया है. उसमें बाकायदा रिपोर्ट आलाकमान के सामने पेश होगी. इसमें जो जिलाध्यक्ष नॉन एक्टिव रहे हैं उन पर गाज गिर सकती है. इस बैठक में जिला अध्यक्षों के आगे कैसे पूरी टीम कांग्रेस की खड़ी की जाएगी. इस पर भी हाईकमान से मार्गदर्शन मिलेगा."

'हर जगह से कांग्रेस समाप्त'

मंत्री विश्वास सारंग ने इस बैठक को लेकर कहा कि "कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है. देश में हर जगह से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है. बैठकर अपने अपने गुर्गों को पद देना, इससे संगठन नहीं चलता है. एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग जो कह रहा है उसका समर्थन कांग्रेस को करना चाहिए. और इसमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए."

