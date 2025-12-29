ETV Bharat / state

बीजेपी की तारीफ पर भड़की कांग्रेस नेत्री, दिग्विजय सिंह पर पार्टी के अपमान का लगाया आरोप

दिग्विजय सिंह ने की बीजेपी और आरएसएस की तारीफ, पीसीसी सचिव निधि चतुर्वेदी ने किया विरोध, पार्टी आलाकमान से कार्रवाई की मांग.

MP Congress leaders conflict
दिग्विजय सिंह पर पार्टी का अपमान का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: पीसीसी सचिव निधि चतुर्वेदी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए हैं. निधि चतुर्वेदी ने यह पोस्ट दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए एक पोस्ट के विरोध स्वरूप जारी किया है. जिसमें दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की है. जिसके बाद पीसीसी चीफ ने अपनी पार्टी के आलाकमान से कार्रवाई की भी मांग की है.

दिग्विजय के पोस्ट को बताया पार्टी के खिलाफ

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए पोस्ट को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बताते हुए, पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और पीसीसी सचिव निधि चतुर्वेदी ने इसे अपनी पार्टी का अपमान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी देश की समस्याओं मनरेगा, एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दा उठा रही है, जो जनहित में है. लेकिन दिग्विजय सिंह इस तरह के पोस्ट से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर रहे हैं."

कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का आरोप

निधि चतुर्वेदी ने आगे कहा, "यदि वे अपनी विपक्षी पार्टी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ठीक है. ये उनका निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उन्हें इस तरह सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "अपनी विपक्षी पार्टी से ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं सीखनी चाहिए. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पार्टी के वैचारिक संघर्ष को धार देते, न कि विपक्षी खेमे का गुणगान कर अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते."

पूर्व सीएम की पोस्ट को बताया एक प्रमाण

इस पर छतरपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे कहते हैं कि "अब तो यह कांग्रेस भी मान चुकी है कि बीजेपी और संगठन सही दिशा में काम कर रहे हैं. जिसका प्रमाण खुद पूर्व कांग्रेस सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर लिखा.

दिग्विजय सिंह ने लिखा फर्श पर बैठ कार्यकर्ता बना पीएम

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीते दिन नरेंद्र मोदी और कृष्ण लाल आडवाणी की पुरानी फोटो शेयर कर लिखा है कि 'बहुत ही प्रभावशाली है. किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना. यह संगठन की शक्ति है.'

TAGGED:

DIGVIJAY SINGHPRAISED BJP RSS
PCC SECRETARY NIDHI CHATURVEDI
MADHYA PRADESH CONGRESS LEADERS
INSULTING CONGRESS ALLEGATIONS
MP CONGRESS LEADERS CONFLICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.