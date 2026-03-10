ETV Bharat / state

विजयपुर मामले के बाद खिसक सकती है कांग्रेस की राज्यसभा सीट, नेता ने राहुल गांधी को चेताया

भोपाल: विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द हो जाने के बाद अब राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हार्स ट्रेडिंग के खतरे के साथ सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने को संगठन की बड़ी चूक बताया है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी हार्स ट्रेडिंग की आशंका के साथ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी है. यादव ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब चिंता ये है कि राज्यसभा में तीसरी और कांग्रेस के हिस्से आने वाली एक मात्र सीट पार्टी के हाथ से ना खिसक जाए.

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने लिखी राहुल को चिट्ठी

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी है. इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि आगामी माह में होने वाले राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है. इस चिट्ठी में उन्होंने संगठन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में जो विधायकों की कार्यशैली है, उसमें समन्व्य और संवाद की कमी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन की जो कार्यप्रणाली है, नेतृत्व समन्वय और जवाबदेही है, उसकी उच्चस्तरीय समीक्षा की जानी चाहिए. इसके अलावा संवेदनशील कानूनी मामलों के विशेषज्ञों की भूमिका हो, ताकि भविष्य में मुकेश मल्होत्रा की जिस तरह से विधायकी शून्य हुई ये स्थिति ना बने.