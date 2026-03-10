विजयपुर मामले के बाद खिसक सकती है कांग्रेस की राज्यसभा सीट, नेता ने राहुल गांधी को चेताया
विजयपुर मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने के बाद शून्य होने के बाद राकेश यादव ने लिखा राहुल गांधी को पत्र,जताई राज्यसभा सीट की चिंता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 8:33 PM IST
भोपाल: विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द हो जाने के बाद अब राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हार्स ट्रेडिंग के खतरे के साथ सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने को संगठन की बड़ी चूक बताया है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी हार्स ट्रेडिंग की आशंका के साथ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी है. यादव ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब चिंता ये है कि राज्यसभा में तीसरी और कांग्रेस के हिस्से आने वाली एक मात्र सीट पार्टी के हाथ से ना खिसक जाए.
राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने लिखी राहुल को चिट्ठी
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी है. इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि आगामी माह में होने वाले राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है. इस चिट्ठी में उन्होंने संगठन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में जो विधायकों की कार्यशैली है, उसमें समन्व्य और संवाद की कमी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन की जो कार्यप्रणाली है, नेतृत्व समन्वय और जवाबदेही है, उसकी उच्चस्तरीय समीक्षा की जानी चाहिए. इसके अलावा संवेदनशील कानूनी मामलों के विशेषज्ञों की भूमिका हो, ताकि भविष्य में मुकेश मल्होत्रा की जिस तरह से विधायकी शून्य हुई ये स्थिति ना बने.
नेता ने चेताया ऐसे खिसक सकती है राज्यसभा की सीट
कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस चिट्ठी में खास चिंता राज्यसभा सीट को लेकर जताई है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 63 रह गई है. जबकि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी है. इस प्रकार पार्टी के पास केवल 5 वोट का सीमित अंतर बचता है. जो कि काफी जोखिमपूर्ण स्थिति है. उन्होंने लिखा कि अगर 5 से 6 विधायक भी क्रास वोटिंग करते हैं या दो से तीन विधायक गैर मौजूद रहते हैं, तो कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा सीट भी खतरे में पड़ सकती है.
- मुकेश मल्होत्रा की गई विधायकी, रामनिवास रावत विजयपुर से विधायक घोषित, MP हाईकोर्ट का फैसला
- रामनिवास रावत मामले को लेकर सिंघार का सवाल, निर्मला सप्रे के मामले में फिर क्यों हो रही देरी?
मीडिया में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि विजयपुर में कांग्रेस संगठन से जो चूक हो गई, वो बड़ी रणनीतिक चूक है. अगर अभी नहीं संभले तो इसका परिणाम राज्यसभा में भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि तीसरा राज्यसभा सीट जो एक तरह से कांग्रेस की एकमात्र सीट है. उसमें केवल 5 विधायक का अंतर है. जाहिर है विरोधी दल तोड़ फोड़ की कोशिश करेगा. हाईकमान को सख्त रवैया अपनाकर राज्यसभा चुनाव में ये सीट जितानी चाहिए.