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भोपाल में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठी कांग्रेस, बीजेपी पर लगाया सीट चोरी का आरोप

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर चढ़ता जा रहा सियासी पारा, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद उपवास पर बैठी कांग्रेस.

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काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठी कांग्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 2:53 PM IST

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भोपाल: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने के विरोध में बुधवार को भोपाल में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने और संविधान की रक्षा के नाम पर सामूहिक उपवास किया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर व काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या बताते हुए न्याय की मांग की और कहा कि पार्टी कानूनी लड़ाई को अंत तक लड़ेगी.

संविधान के साथ उपवास पर बैठे कांग्रेस नेता

बता दें कि भोपाल में आयोजित सामूहिक उपवास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, हेमंत कटारे सहित कांग्रेस के कई विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान नेताओं ने हाथों में संविधान की प्रति लेकर संदेश देने की कोशिश की कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है. इस कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया.

भोपाल में कांग्रेस का उपवास प्रदर्शन (ETV Bharat)

बंद कमरे में बनी आगे की रणनीति

उपवास कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई. करीब 1 घंटे चली इस बैठक में कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई. इसके बाद कांग्रेस ने स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया. पार्टी नेताओं का कहना है कि अब पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाएगा और दिल्ली से आगे की रणनीति तय होगी.

MADHYA PRADESH CONGRESS PROTEST
एमपी कांग्रेस का उपवास धरना (ETV Bharat)

जयवर्धन सिंह बोले, इतिहास में पहली बार ऐसा

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने दावा किया कि "मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था. उन्होंने कहा कि केवल एक निजी शिकायत के आधार पर जारी नोटिस को नामांकन खारिज करने का आधार बना दिया गया. जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रत्याशी का नामांकन नान-काग्निजेबल नोटिस का उल्लेख नहीं करने के आधार पर निरस्त किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग कांग्रेस की अपील पर सकारात्मक निर्णय देगा और मीनाक्षी नटराजन को न्याय मिलेगा.

MP MEENAKSHI NOMINATION CANCELLED
धरने पर बैठ उमंग सिंघार (ETV Bharat)

भाजपा पर सीट चोरी का आरोप

जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह पहले विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे, उसी तरह अब राज्यसभा की एक सीट भी छीनी गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं, बल्कि मतदाताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा मानती है. साथ ही उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को भी उठाते हुए भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया."

पूरी प्रक्रिया पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई विधिवत आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और चुनाव आयोग के समक्ष यही तथ्य विस्तार से रखे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर की कार्रवाई भाजपा की पूर्व निर्धारित रणनीति का हिस्सा थी. सिंघार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को ले जाने के लिए तैयार विमान को घंटों तक रोके रखा गया और पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दबाव में संचालित हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को अदालत में भी मजबूती से उठाएगी और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी."

Last Updated : June 10, 2026 at 2:53 PM IST

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