महिला आरक्षण के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, भोपाल में किया पैदल मार्च निकाली रैली
भोपाल में कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, महिला आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाए आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 8:13 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकला. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पैदल मार्च में शामिल हुए. वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्लेटिनम प्लाजा से रोशनपुरा चौराहे तक पैदल मार्च निकला. इस मार्च में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
भोपाल में कांग्रेस का पैदल मार्च
देशभर में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है. जिससे राजनीति भी गर्मा रही है. मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में पैदल मार्च निकाला. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्लेटिनम प्लाजा से रोशनपुरा चौराहे तक पैदल मार्च में शामिल हुए. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार आरक्षण लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है, जबकि उनकी मांग है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही तत्काल 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए.
विधानसभा में मिले अभी आरक्षण पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने "अपने संबोधन में पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया. जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भी झूठों का सरदार और मोहन यादव उनकी नकल करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोमवार के विधानसभा सत्र में पटल पर यह मांग रखने वाली है कि महिलाओं को विधानसभा में आज की स्थिति में आरक्षण प्रदान किया जाए. हम इसका समर्थन करेंगे."
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बीजेपी महिलाओ नेताओं को कर रही है किनारा
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "बीजेपी आज नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बीजेपी अपनी ही पार्टी की सशक्त महिलाओं को किनारे लगा रही है. वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से गायब कर दी गईं. मध्य प्रदेश में उमा भारती, कुसुम महदेले को बीजेपी ने किनारे लगा दिया. हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन आज की स्थिति में इसे दिया जाए."