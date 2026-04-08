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MSP, बोनस से लेकर फसल बीमा में गड़बड़ी के आरोप, मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से सियासी प्रदर्शन

कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर उठाए सवाल ( Etv Bharat )

उज्जैन: मंडियो में खरीदी नहीं हो पाने और जमीन अधिग्रहण, बोनस और मुआवजे में मनमानी से परेशान किसानों के समर्थन फिर कांग्रेस कूद पड़ी है. कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 9 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं हो पाने के कारण परेशान किसानों के साथ प्रदेश कांग्रेस अब मोहन यादव सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के मूड में आ गई है. डेढ़ लाख टन का पंजीकरण, खरीदी आधी फसल की क्यों? इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा ने कहा, '' 9 अप्रैल को इंदौर सहित मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा. यह प्रदर्शन किसानों को बोनस राशि और अन्य लाभ दिलाने की मांग को लेकर किया जाएगा.'' वर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश से आते हैं, इसके बावजूद राज्य के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा, '' प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख टन के पंजीकरण के मुकाबले मात्र 78 हजार टन की खरीदी हुई है, जो किसानों के साथ अन्याय है.''