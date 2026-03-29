ETV Bharat / state

कलेक्टरों के ड्रम में डीजल देने पर रोक का विरोध, कांग्रेस बोली- क्या हारवेस्टर बार-बार पंप पर लाएं?

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने कहा, सरकारी की नीति और नियत किसानों के हित में नहीं.

MP congress Press Conference
मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों को डीजल ड्रम में दिए जाने पर रोक लगाने का विरोध जताया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि हमेशा से किसान कुप्पी और ड्रम में डीजल लेकर जाते हैं. ताकि खेतों में ट्रैक्टर और हारवेस्टर चलते रहें. लेकिन जिलों में कलेक्टर्स ने इस पर रोक लगा दी. उधर कांग्रेस ने किसानों के ऋण भुगतान की तारीख न बढ़ाने जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऋण को जमा करने की आखिरी तारीख 28 मार्च थी, लेकिन गेहूं की खरीद शुरू न हो पाने की वजह से अब किसानों को इस पर ब्याज देना होगा.

मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर बिक रहा गेहूं

कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकारी की नीति और नियत किसानों के हित में नहीं है. प्रदेश में 28 मार्च को ऋण वसूली की आखिरी थी. सरकार जीरो फीसदी दर पर किसानों को ऋण देने का ढिंढोरा पीटती है. प्रदेश में ऋण वसूली की तारीख निकलने के बाद अब किसानों को इसका ब्याज भी भरना होगा. जबकि किसानों का गेहूं निकल चुका है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई. मंडियों में किसानों से गेहूं 2200 रुपए तक खरीदने का दाम दिया जा रहा है. किसानों के सामने गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है. उन्होंने सरकार से ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने की मांग की है.

किसानों के लिए डीजल की लिमिट तय की

उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों में कलेक्टरों ने किसानों के लिए डीजल की लिमिट तय कर दी है. आदेश दिए गए हैं कि किसानों को 2 हजार रुपए से ज्यादा का डीजल न दिया जाए. कुप्पी और ड्रम में भी डीजल नहीं दिया दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कटाई और जुताई के लिए क्रेशर और ट्रैक्टर को डीजल की जरूरत होती है. अब क्या खेत से क्रेशर को बार-बार डीजल पंप लाना व्यवहारिक होगा. हमेशा से कैन और ड्रम में डीजल दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है.

बिजली कंपनियां कर रही वसूली

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सिर्फ वसूली का काम हो रहा है. बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनियों के लोग घरों से बाइक, ट्रैक्टर तक खींचकर ले जा रहे हैं. 8 हजार रुपए के बकाया बिल के लिए किसानों की 1 लाख रुपए तक की बाइक खींचकर ले जा रहे हैं. जिस किसान पर 80 हजार का बिल बकाया है, उसका ट्रैक्टर ले जा रहे हैं.

केन्द्रीय कृषि मंत्री से पूछा, किसान का नाम

कुणाल चौधरी ने सदन में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान को लेकर उनसे उस किसान का नाम पूछा है, जिसका 8 गुना उत्पादन हो रहा है. उन्होंने कहा कि आखिर वह कौन किसान है जिसका इतना ज्यादा उत्पादन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि 8 गुना नहीं शिवराज सिंह चौहान खुद खेती करके 18 गुना तक उत्पादन लाभ लेते हैं, लेकिन यह लाभ खेती से नहीं, बल्कि खेती के जरिए दूसरी आय जाहिर करने से होता है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
MP CONG SECRETARY KUNAL CHAUDHARY
MP CONGRESS PRESS CONFERENCE
BHOPAL NEWS
MP CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.