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सीक्रेट सर्वे से चुने जाएंगे विधानसभा प्रभारी, घर-घर से जाकर ली जाएगी कांग्रेसियों की गुप्त राय

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, इंदौर में शुरू हुआ घर घर चलो राय दो अभियान.

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सीक्रेट सर्वे से चुने जाएंगे विधानसभा प्रभारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: डेढ़ दशक से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2028 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. चुनाव में जीत और बीजेपी के वर्तमान विधायक और कार्यकर्ताओं को चुनौती देने कांग्रेस ने नया तरीका अपनाया है. अब कांग्रेस जनमत संग्रह के जरिए प्रभारियों की तलाश कर रही है. जिसका नजारा इंदौर में देखने मिला.

विधानसभा में प्रभारी के लिए जनमत संग्रह

लंबे समय से कांग्रेस नेताओं के बीच जिम्मेदारी और टिकट को लेकर हमेशा उठने वाले मतभेद और गुटबाजी से परेशान कांग्रेस अब विधानसभाओं में प्रभारी की नियुक्ति के लिए जनमत संग्रह करवा रही है. पार्टी ने इस अभियान को घर-घर चलो, राय दो अभियान नाम दिया है. आज इंदौर में इस अभियान की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से की की है. अभियान संयोजक सन्नी राजपाल एवं हिमांशु यादव ने बताया "इस अभियान के तहत क्षेत्र के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं से गोपनीय मत के जरिए बैलेट पेपर के माध्यम से राय ली जा रही है.

कांग्रेस का घर घर चलो राय दो अभियान (ETV Bharat)

मैदान में उतरकर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हो

उन्होंने बताया वर्तमान समय में पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता की तरह इस क्षेत्र को एक ऐसे अनुभवी और सक्रिय प्रभारी की आवश्यकता है, जो मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो सके. इस मत संग्रह में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ता अपनी गोपनीय राय देंगे. सभी मत सील बंद मत पेटी में एकत्रित कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे."

गोपनीय बैलेट पेटी में मत डालने वाले वरिष्ठ नेता

बैलेट पेटी में मत डालने वाले में इन नेताओं के नाम हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा 4 के पूर्व प्रत्याशी सुरेश मिंडा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीडिया विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केके मिश्रा, पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा, पार्षद सादिक खान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी गोपाल दरियानी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी विकास जोशी, इंदिरा ज्योति अभियान के इंदौर प्रमुख दिलीप ठक्कर, पूर्व पार्षद प्रत्याशी आशीष लाहोटी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रह्लाद महावर,आईटी सेल के प्रदेश महामंत्री मनीष मिंडा, आलोक वर्मा आदि.

Ghar Ghar Chalo Rai do campaign
गोपनीय मत के जरिए बैलेट पेपर से ली जा रही राय (ETV Bharat)

ऐसी है प्रभारी के लिए योग्यता

अनुभवी और समन्वयकारी प्रभारी- वि.स. 4 को ऐसा प्रभारी मिले जो सभी वरिष्ठ, युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले. मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो और पूरे संगठन में एकजुटता बनाए.

कार्यकर्ताओं का सम्मान- जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो.

प्रभारी उस तरह जज्बे वाला हो जो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर सके.

आगामी चुनावों की तैयारी - आगामी नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए वि.स. 4 की संगठनात्मक मजबूती सर्वोपरि है. ऐसा प्रभारी चाहिए जो बूथ से लेकर वार्ड तक कांग्रेस को जीत की राह पर ले जाए और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में तैयार करे.

पारदर्शी प्रक्रिया - गोपनीय मत संग्रह से हाईकमान तक कार्यकर्ताओं की वास्तविक राय पहुंचे. कोई दबाव, कोई पक्षपात नहीं.

अभियान को वरिष्ठ नेताओं का समर्थन

मतदान के बाद वरिष्ठ नेताओं ने अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि "वि.स. 4 को एक अनुभवी और समन्वयकारी प्रभारी की सख्त जरूरत है. लिहाजा आगामी नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह अभियान 1 माह तक चलेगा. प्रतिदिन न्यूनतम 10 कार्यकर्ताओं से गोपनीय मत संग्रह किया जाएगा ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जा सके.

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