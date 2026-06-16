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सीक्रेट सर्वे से चुने जाएंगे विधानसभा प्रभारी, घर-घर से जाकर ली जाएगी कांग्रेसियों की गुप्त राय

इंदौर: डेढ़ दशक से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2028 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. चुनाव में जीत और बीजेपी के वर्तमान विधायक और कार्यकर्ताओं को चुनौती देने कांग्रेस ने नया तरीका अपनाया है. अब कांग्रेस जनमत संग्रह के जरिए प्रभारियों की तलाश कर रही है. जिसका नजारा इंदौर में देखने मिला.

विधानसभा में प्रभारी के लिए जनमत संग्रह

लंबे समय से कांग्रेस नेताओं के बीच जिम्मेदारी और टिकट को लेकर हमेशा उठने वाले मतभेद और गुटबाजी से परेशान कांग्रेस अब विधानसभाओं में प्रभारी की नियुक्ति के लिए जनमत संग्रह करवा रही है. पार्टी ने इस अभियान को घर-घर चलो, राय दो अभियान नाम दिया है. आज इंदौर में इस अभियान की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से की की है. अभियान संयोजक सन्नी राजपाल एवं हिमांशु यादव ने बताया "इस अभियान के तहत क्षेत्र के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं से गोपनीय मत के जरिए बैलेट पेपर के माध्यम से राय ली जा रही है.

कांग्रेस का घर घर चलो राय दो अभियान (ETV Bharat)

मैदान में उतरकर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हो

उन्होंने बताया वर्तमान समय में पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता की तरह इस क्षेत्र को एक ऐसे अनुभवी और सक्रिय प्रभारी की आवश्यकता है, जो मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो सके. इस मत संग्रह में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ता अपनी गोपनीय राय देंगे. सभी मत सील बंद मत पेटी में एकत्रित कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे."

गोपनीय बैलेट पेटी में मत डालने वाले वरिष्ठ नेता

बैलेट पेटी में मत डालने वाले में इन नेताओं के नाम हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा 4 के पूर्व प्रत्याशी सुरेश मिंडा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीडिया विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केके मिश्रा, पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा, पार्षद सादिक खान, पूर्व पार्षद प्रत्याशी गोपाल दरियानी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी विकास जोशी, इंदिरा ज्योति अभियान के इंदौर प्रमुख दिलीप ठक्कर, पूर्व पार्षद प्रत्याशी आशीष लाहोटी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रह्लाद महावर,आईटी सेल के प्रदेश महामंत्री मनीष मिंडा, आलोक वर्मा आदि.