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आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार, स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी रखेगी नजर

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने गठित की स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी. कांग्रेस ने बैठक में तैयार की रणनीति.

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आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने गठित की स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के विधानसभा, लोकसभा से लेकर स्थानीय चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है. प्रदेश के चुनाव में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है. यही वजह है कि कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को प्रदेश भर में बड़े स्तर पर उठाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है. स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक टास्क फोर्स तैयार किया है. इसकी पहली बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हुई. बैठक में कांग्रेस ने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है.

'आदिवासियों की समस्याओं पर कांग्रेस करेगी आंदोलन'

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में गठित इस टास्क फोर्स में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल हैं.

आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया कहते हैं, "टास्क फोर्स ने प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उससे जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है. प्रदेश में आदिवासियों को जहां भी समस्याएं आएंगी, कांग्रेस वहां आंदोलन खड़ा करेगी. बैठक में इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है.

कांग्रेस ने तैयार की स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी

इसको लेकर कांग्रेस ने एक स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की गठित की है, इसमें सीनियर नेताओं के साथ मिलकर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, ताकि एक पुख्ता रणनीति तैयार की जा सके. कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएगी ताकि उनका निराकरण कराया जा सके. बैठक में इस मुद्दे को लेकर मसौदा तैयार किया जा रहा है.

'आदिवासियों पर कांग्रेस का हमेशा फोकस'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं, "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कांग्रेस का जो वोट है, उसे सम्मान मिले और उसका ध्यान रखा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है. वैसे आदिवासियों पर कांग्रेस का हमेशा फोकस रहा है और हमेशा उनके मुद्दों को कांग्रेस उठाती रही है.

आदिवासियों पर पार्टियों का फोकस क्यों?

मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट प्रदेश में स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनावों को प्रभावित करता है. प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21 प्रतिशत है और प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.

इसके अलावा 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णयक भूमिका निभाता है, क्योंकि इन सीटों पर अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 15 से 18 फीसदी है. आदिवासी मतदाताओं को लेकर प्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना फोकस बनाए रखती हैं. यही वजह है कि आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से इस दिशा में सक्रियता बढ़ा दी है.

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