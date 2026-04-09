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मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल, जगह-जगह प्रदर्शन, खंडवा में कुत्ते को ज्ञापन

मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल, खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं न होने और सराकर की नीतियों का विरोध.

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मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 7:03 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में गुरुवार से समर्थन मूल्य पर पहले चरण के गेहूं खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्वालियर में इस सरकारी व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया है. कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता और विधायक ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध जताया है. शहडोल जिला कलेक्ट्रेट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा. जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारे लगाते नजर आये.

वहीं भोपाल में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कांग्रेस के आंदोलन के दबाव में जल्दबाजी में खरीदी शुरू करा दी, लेकिन खरीदी केंद्रों पर बारदानों की व्यवस्था नहीं हो पाई है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

गेहूं खरीदी पर सरकार को घेरा

उधर गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने गेहूं खरीदी में देरी को लेकर कांग्रेस ने भोपाल कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की वजह से खरीदी में देरी का नुकसान किसान उठा रहे हैं. किसानों को औने-पौने दामों पर अपना अनाज बेचना पड़ रहा है. सरकार ने जल्दबाजी में चार जिलों में गेहूं खरीदी शुरू की है.

उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की नीतियों का लाभ किसानों तक पहुंचने के स्थान पर बिचौलियों और एजेंटों को मिल रहा है. बड़े किसानों पर भी अनावश्यक प्रतिबंध लगाकर खरीदी सीमित की जा रही है." कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि "कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में 9 अप्रैल के आंदोलन को देखते हुए ही सरकार दबाव में खरीद शुरू करने पर तैयार हुई. जबकि अभी तक खरीदी केन्द्रों पर किसी तरह की तैयारी ही नहीं है. केन्द्रों पर बारदानें ही नहीं पहुंचे."

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विधायक सतीश सिकरवार ने जताया विरोध (ETV Bharat)

सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

असल में ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ कांग्रेस के अन्य मोर्चा और किसान साथ प्रदर्शन करने पहुंचे. कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कांग्रेस और किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि हाल ही में ओला वृष्टि की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है. किसानों और कांग्रेस का आरोप है कि किसान को उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे है. गेहूं खरीदी में देरी, तारीखों में बदलाव और खरीदी केंद्र समय पर शुरू ना होने से किसान परेशान है.

ग्वालियर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट का घेराव कर रखी मांगे

कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे विधायक सतीश सिंह सिकरवार का कहना था कि, "कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें मुख्य मांगे रखी हैं कि, अन्नदाता को फसल का उचित दाम मिले, साथ ही पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बरबादी और नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए. ऋण वसूली के कारण किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है, ऐसी ही कुछ मांगे किसान हित में रखी हैं."

कांग्रेस विधाक ने दी चेतावनी- सुधार जाए सरकार

कांग्रेस विधायक ने कहा कि, बीजेपी किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बन चुकी है. किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. ये सरकार किसान विरोधी है, इसीलिए आज इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ किसानों के हित की लड़ाई लड़ने कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, इसके बाद भी अगर सरकार किसानों के प्रति नहीं सुधारती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतारेगी.

कांग्रेस ने की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

इसी तरह शहडोल कलेक्ट्रेट में दोपहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. जहां कई कांग्रेसी नेता एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए. इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष की लीडरशिप में पहले धरना प्रदर्शन किया और फिर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी ने कहा कि "किसान हितों को लेकर के ये प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से आवाहन किया गया था, कि लगातार किसानों की अनदेखी की जा रही है, जब भी ऐसे फसल का सीजन आता है, चाहे खरीफ में धान के फसल की खरीदी हो, या गेहूं रबी के सीजन में गेहूं की खरीदी हो, लगातार शासन प्रशासन किसानों की उपेक्षा कर रही है.

सीहोर में कुत्ते को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

खंडवा में कुत्ते को सौंपा ज्ञापन

वहीं सीहोर में भी यह प्रदर्शन देखने मिला है. नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया. इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में एडीएम ज्ञापन लेना पहुंचे, लेकिन कांग्रेसी कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़ गए, 3 घंटे तक अड़े रहे और कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए. काफी देर के बाद जब कलेक्टर बाला गुरु ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया. इस दौरान यहां मौके पर एडीएम वृंदावन सिंह को भी चिल्लाते नजर आए.

Last Updated : April 9, 2026 at 7:03 PM IST

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