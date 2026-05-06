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आगरा मुंबई नेशनल हाई वे जाम करेगी कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित ये नेता होंगे शामिल

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन की जानकारी दी. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा , "प्रदेश के खरीद केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं हैं. किसानों के लिए पीने का पानी और भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई पर्याप्त इंतेजाम नहीं किया गया है. मंडियों में अनाज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मजबूरन किसानों को अपना गेहूं व्यापारियों को 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल में बेचना पड़ रहा है."

भोपाल: किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस 7 मई को बड़ा आंदोलन करने जा रही है. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगरा-मुंबई नेशनल हाई-वे को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने इसके लिए अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को सरकार राहत देने की जगह उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है. गेहूं खरीदी के नाम पर व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है.

आगरा-मुंबई नेशनल हाई-वे जाम करेंगी कांग्रेस (ETV Bharat)

शाजापुर में जुटेंगे कई जिलों के कार्यकर्ता

उन्होंने आगे कहा, "सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में हाई-वे जाम किया जाएगा. इसके लिए नेताओं को अलग-अलग स्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजगढ़, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, सीहोर और रायसेन के कार्यकार्ता शाजापुर में शामिल होंगे. जहां प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद रहेंगे."

मोहन यादव के खिलाफ भरेंगे हुंकार

खलघाट में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री बाला बच्चन और सचिन यादव मौजूद रहेंगे. यहां खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है. ग्वालियर में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह मौजूद रहेंगे. ग्वालियर के अलावा यहां दतिया के कार्यकर्ता भी इक्ट्ठा होंगे. मुरैना में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और हेमंत कटारे मोर्चा संभालेंगे. यहां भिंड और मुरैना के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. वहीं, गुना में पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह मोर्चा संभालेंगे. यहां गुना के अलावा आसपास के जिलों के कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया गया है.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित ये नेता होंगे शामिल (ETV Bharat)

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान सरकार की अव्यवस्थाओं से खरीद केंद्रों पर परेशान हो रहे हैं. सरकार खरीदी केंद्रों की बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन शुरूआती 14 जिलों में सिर्फ 9.30 लाख मीट्रिक टन की ही खरीदी हुई और इसका फायदा व्यापारियों को मिला है. क्योंकि परेशान किसानों ने व्यापारियों को अपना अनाज औने-पौने दामों में बेचा दिया है. कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों का गेहूं 2625 रुपए प्रति क्विटल के भाव पर खरीदे और गेहूं के दाम का अंतर भावांतर के तहत किसानों के खातों में डाला जाए.