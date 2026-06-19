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मध्य प्रदेश में मछली पकड़ने पर पूरी तरह पाबंदी, बुरहानपुर में नियमों की अनदेखी का आरोप

इस अवधि के दौरान जिले भर की सभी नदियों और जलाशयों यानि डैम, तालाबों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय सहित मत्स्य परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन ने मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को संरक्षण देना और जलाशयों में मत्स्य संपदा को सुरक्षित रखने के मकसद से यह निर्णय लिया है.

बुरहानपुर: प्रदेश में नदियों और जलाशयों से मछलियां पकड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. बुरहानपुर कलेक्टर ने भी मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल मानते हुए पाबंदी लगा दी है.

शाहपुर क्षेत्र के मोहद गांव स्थित मोतियादेव तालाब में प्रतिबंध के बाद भी मछली पकड़ने का काम धड़ल्ले से जारी है. मत्स्य विभाग ने यह तालाब मत्स्य पालन समिति को आवंटित किया है, बावजूद इसके समिति द्वारा प्रशासन के आदेश की अनदेखी की जा रही है. इसी तरह अन्य तालाबों से भी मछली पकड़ने का काम जारी है. इस मामले में मत्स्य पालन विभाग के निरीक्षक दीपक वर्मा ने संबंधित समितियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

बुरहानपुर में मोतियादेव तालाब में नियमों की अनदेखी का आरोप (ETV Bharat)

16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने और बेचने पर पाबंदी

मोतियादेव तालाब में प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़े जाने पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रमजान तड़वी ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है, "प्रशासन ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने, बेचने और परिवहन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है, बावजूद मोतियादेव तालाब पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है. समिति के जिम्मेदार आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसके मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी अनजान हैं."

जिम्मेदारों की मौजूदगी में मछली पकड़ने का आरोप

रमजान तड़वी ने आरोप लगाया, "मोतियादेव तालाब पर समिति के जिम्मेदारों की मौजूदगी में रोजाना जाल बिछाकर मछलियां पकड़ी जा रही हैं. जिससे मत्स्य प्रजनन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. प्रशासन द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए."

'दोषियों पर होगी कार्रवाई'

मत्स्योद्योग विभाग के निरीक्षक दीपक वर्मा ने बताया, "मामला मेरे संज्ञान में आया है, हमने समिति से बात की है. समिति का कहना है कि स्थानीय मछुआरे मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं. मोतियादेव तालाब की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा, इस दौरान यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."