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मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन का आखिरी मौका, 20 प्रतिशत खाली सीटों की नई डेडलाइन

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अधिकांश कालेजों में भर चुकी हैं 80 प्रतिशत सीटें. 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी प्रवेश की तिथि.

MP COLLEGES ADMISSION DEADLINE
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन का आखिरी मौका (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है. अब तक करीब 5 लाख विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं. उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अधिकांश कालेजों में 80 प्रतिशत सीटें भर चुकी हैं, जबकि शेष 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए 31 जुलाई अंतिम अवसर है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद प्रवेश की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी.

कला संकाय में सबसे ज्यादा रुचि

उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भी कला संकाय विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है. कला संकाय में 2,26,090 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इसके बाद विज्ञान संकाय में 1,32,127, वाणिज्य में 64,704, विधि में 21,130 तथा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में 46,566 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है. इससे साफ है कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर भी विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है.

कालेजों में 20 प्रतिशत सीटें शेष, अंतिम मौका

विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में लगभग 80 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पूरा हो चुका है. अब केवल 20 प्रतिशत सीटें ही रिक्त हैं. ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, उनके पास 31 जुलाई तक ही मौका है. विभाग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अंतिम समय तक इंतजार न करने और समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

प्रवेश मेले में मिल रही कालेजों में सीट की जानकारी

महाविद्यालयों में 31 जुलाई तक प्रवेश मेला संचालित किया जा रहा है. ऐसे में विद्यार्थी सीधे कॉलेज पहुंचकर उपलब्ध सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश की औपचारिकताएं भी पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा कालेजों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं, जहां ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और विषय चयन से जुड़ी सहायता दी जा रही है. विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक प्रवेश मेला आयोजित किया जा रहा है.

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