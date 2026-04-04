ETV Bharat / state

प्योर बनारसी अंदाज़ में CM मोहन यादव: नदेसर की गली में कचौड़ी-जलेबी का आनंद

मध्य प्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव ने प्योर बनारसी अंदाज में बैठकर कचौड़ी जलेबी का आनंद लिया.

CM डॉ. मोहन यादव ने लिया बनारसी कचौड़ी-जलेबी का आनंद.
CM डॉ. मोहन यादव ने लिया बनारसी कचौड़ी-जलेबी का आनंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 2:00 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिनों से वाराणसी में रहे. शनिवार सुबह वह बनारसी रंग में नजर आए. सबसे पहले उन्होंने बनारसी चाय का आनंद लिया. बनारस के लोगों से मुलाकात की शहर के मिजाज को समझा. इसके बाद कचौड़ी-जलेबी का भी स्वाद चखा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के ग्राउंड में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य पर आयोजित नाट्य के मंचन का शुभारंभ किया. उन्होंने एमपी और यूपी की संस्कृति को साझा करने के लिए ऐसे नाटकों को महत्वपूर्ण बताया था.

वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करने के बाद शनिवार सुबह वह मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए. इससे पहले उन्होंने नदेसर स्थित प्रसिद्ध कचौड़ी की दुकान पर पहुंचकर बनारस की जलेबी और कचौड़ी का आनंद लिया. सुबह-ए-बनारस का यह नाश्ता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. मोहन यादव ने प्योर बनारसी अंदाज में बैठकर कचौड़ी जलेबी का आनंद लिया.

बनारस में लोगों से बातचीच करते मुख्यमंत्री मोहन यादव.
बनारस में लोगों से बातचीच करते मुख्यमंत्री मोहन यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस दौरान जब वह दुकान पर पहुंचे तो वहां पहले से बहुत से लोग मौजूद थे. उन्हें देखकर वह लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे. मोहन यादव ने भी नाश्ता करते हुए यहां मौजूद लोगों से बातचीत की और बनारस के डेवलपमेंट के साथ मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण भी दिया.

मोहन यादव ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है, आप लोग वहां चलिए और मध्य प्रदेश को भी समझिए. वह लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर देते रहे.

इससे पहले भी वह वाराणसी आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर के क्राउड मैनेजमेंट पर चर्चा की थी. महाकाल और काशी विश्वनाथ के बीच महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए थे.

इसमें आने वाले 2028 के मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विश्वनाथ मंदिर के साथ मिलकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर काम किया जाना है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी से 'स्कूल चलो' अभियान शुरू; CM योगी बोले- बच्चों में विद्यालय जाने की जिज्ञासा बढ़ी

Last Updated : April 4, 2026 at 3:57 PM IST

TAGGED:

CM MOHAN YADAV TESTED JALEBI
MP CM MOHAN YADAV VARANASI VISIT
MP CM MOHAN YADAV TESTED KACHORI
CM MOHAN YADAV TALKS VARANASI
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.