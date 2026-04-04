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प्योर बनारसी अंदाज़ में CM मोहन यादव: नदेसर की गली में कचौड़ी-जलेबी का आनंद

CM डॉ. मोहन यादव ने लिया बनारसी कचौड़ी-जलेबी का आनंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिनों से वाराणसी में रहे. शनिवार सुबह वह बनारसी रंग में नजर आए. सबसे पहले उन्होंने बनारसी चाय का आनंद लिया. बनारस के लोगों से मुलाकात की शहर के मिजाज को समझा. इसके बाद कचौड़ी-जलेबी का भी स्वाद चखा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के ग्राउंड में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य पर आयोजित नाट्य के मंचन का शुभारंभ किया. उन्होंने एमपी और यूपी की संस्कृति को साझा करने के लिए ऐसे नाटकों को महत्वपूर्ण बताया था. वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करने के बाद शनिवार सुबह वह मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए. इससे पहले उन्होंने नदेसर स्थित प्रसिद्ध कचौड़ी की दुकान पर पहुंचकर बनारस की जलेबी और कचौड़ी का आनंद लिया. सुबह-ए-बनारस का यह नाश्ता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. मोहन यादव ने प्योर बनारसी अंदाज में बैठकर कचौड़ी जलेबी का आनंद लिया. बनारस में लोगों से बातचीच करते मुख्यमंत्री मोहन यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)