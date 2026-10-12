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मूड्स ऑफ मोहन..., बोले, चीता कहां जीता- एमपी, बताया डालडा का कानून और कमलापति की यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मालवी लहज़े में बेबाक अपनी बात कहते हैं. सवालों के जवाब में ठहाके भी आते ही कई बार. भोपाल में आज हुई पत्रकार वार्ता में मोहन यादव अलग अंदाज़ में दिखाई दिए. मुख्यमंत्री पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर हुई विशेष कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की सिलसिलेवार उपलब्तियां भी गिनाईं.

लेकिन इस गंभीर प्रेंस कान्फ्रेंस में कई मौके आए जब मोहन यादव ने बड़ी सहजता से अपनी चिंता भी साझा की और मुख्यमंत्री काल से जुड़े दिलचस्प वाकये भी. सिलसिलेवार सुनिए अनदेखे अनसुने मूड्स औफ मोहन. जिसमें सीएम ने पत्रकारों से भी सवाल किए.