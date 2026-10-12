मूड्स ऑफ मोहन..., बोले, चीता कहां जीता- एमपी, बताया डालडा का कानून और कमलापति की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:57 PM IST
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मालवी लहज़े में बेबाक अपनी बात कहते हैं. सवालों के जवाब में ठहाके भी आते ही कई बार. भोपाल में आज हुई पत्रकार वार्ता में मोहन यादव अलग अंदाज़ में दिखाई दिए. मुख्यमंत्री पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर हुई विशेष कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की सिलसिलेवार उपलब्तियां भी गिनाईं.
लेकिन इस गंभीर प्रेंस कान्फ्रेंस में कई मौके आए जब मोहन यादव ने बड़ी सहजता से अपनी चिंता भी साझा की और मुख्यमंत्री काल से जुड़े दिलचस्प वाकये भी. सिलसिलेवार सुनिए अनदेखे अनसुने मूड्स औफ मोहन. जिसमें सीएम ने पत्रकारों से भी सवाल किए.
जब मोहन ने पूछा ओसामा की ओबामा, फिर कहा वो दाढ़ी वाला
जब आकर अमेरीका ने मारा था ओसामा को ओबामा को. वो दाढ़ी वाला... लादेन. ऐसा लग रहा था कि क्या करता अमरीका पाकिस्ताम वालों को मालूम नहीं कैसे आश्चर्य की बात. लादेन जी बोलते थे. दुश्मन को निकाल कर मारते थे. हवा के मार्ग से सड़क के मार्ग से. परिणाम क्या आया? पूरे देश से आतंकवादी घटनाओं का सफाया हो गया कहां-कहां नहीं बम फूट रहे थे.
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जब मोहन ने बताया डालडा घी का कानून कैसे हटा
मोहन यादव सिलसिलेवार मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे और बता रहे थे कि इन 25 सालों में किस तरह से बड़े फैसलों के साथ बदलाव हुए. उन्होंने मध्य प्रेदश का उदाहरण दिया और बताया अपने यहां अपने राज्य में अनुपयोगी 900 कानून खत्म किए. सारे कानून बेकार थे. बताया गया कि ऐसे 900 कानून हैं. मैंने भी चार बार पूछा नौ है कि नौ सौ. वे आगे कहते हैं, डालडा घी के डिब्बे का क्या साइज होना चाहिए. ये भी कानून था. डालडा घी कब का कहां का कहां गया. भगवान जाने कैसे-कैसे कानून बना दिए थे.
जब मोहन ने सुनाया हाईटेक कमलापति रेल्वे स्टेशन का किस्सा
उपलब्धियां गिनाते मोहन ने बताया कि किस तरह से भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का केवल नाम नहीं बदला. पूरी तस्वीर बदल गई. वे बताते हैं कि वे जब स्टेशन गए तो देखे पहले एक मंजिला जाओ फिर दो मंजिला उतरो. फिर तीसरी मंजिल उतरो. पहले तो मेरे समझ नहीं आया कि रेल में जा रहे कि कहीं और जा रहे. मैंने पूछा प्लेटफार्म कहां है? मैंने कहा सीधे ले चलो यार, बोले इसका सिस्टम ही ये है तो मैंने कहा बिठाओ भैय्या. फिर मोहन आगे कहते हैं अपने यहां तो ऐसा सोचते भी नहीं थे. जब तक पान वाला मूंगफली वाला, चने वाला नहीं मिले तो पता नहीं चलता था. लेकिन ये स्टेशन एकदम अलग है.
जब मोहन ने कहा- महाकाल से चीतों को बचा लो
मोहन यादव बता रहे थे कि किस तरह से मोदी सरकार में ही नामीबिया से भारत चीते आए. वे कहते हैं, अब देखो तो चीते कहां-कहां उछलकूद मचा रहे हैं. चीता कहां जीता. मध्य प्रदेश में कितना आनंद आता है चीतों की उछल कूद देखकर जैसे घर का बच्चा हो. कितना आनंद आता है रोज. फिर वे अपने मुख्यमंत्रित्वकाल की शुरुआत की याद करते कहते हैं कि जब बने थे तो रोज चीते के मरने की खबर आए तो कहते थे कि भगवान मालिक बचा. महाकाल थोड़ी रक्षा करना. रोज सोचता था. लेकिन अब देखो तो चीता भी है, लेपर्ड भी है, मगर भी है और वल्चर भी है. पूछो तो क्या चाहिए.
हमारे लिए पांच साल हो सकते हैं देश तो स्थाई है
मोहन यादव ने 2047 तक के विकसित भारत के प्लान को लेकर कहा कि हमारे लिए पांच साल हो सकते हैं लेकिन देश तो स्थाई है. देश के लिए बड़े टारगेट तय किए जाते हैं. वे कहते हैं शुरू में अपने को भी अटपटा लगा 2047 तक कौन-कौन रहेगा अभी से क्या पंचायती करना. लेकिन ये सीखने वाली बात है पीएम मोदी से ये विजन की बात है. आजादी की शताब्दी होगी, देश किस तरह से बदला हुआ होगा, उसकी प्लानिंग अभी से करना. ये सीखने की बात है.