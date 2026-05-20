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लखनऊ पहुंचे MP के CM मोहन यादव, BJP नेता अपर्णा यादव के घर जाकर दिवंगत प्रतीक यादव को दी श्रद्धांजलि

सीएम मोहन यादव ने अपर्णा यादव और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर ढांढ़स बंधाया

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लखनऊ पहुंचे MP के CM मोहन यादव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 8:47 PM IST

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लखनऊ: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को विशेष दौरे पर लखनऊ पहुंचे. जहां उन्होंने बीजेपी नेता अपर्णा यादव के आवास पर जाकर उनके दिवंगत पति प्रतीक यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री मोहन यादव विशेष रूप से प्रतीक यादव की याद में उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने लखनऊ आए थे. अपर्णा यादव के आवास पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.

इस दौरान लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया. भाजपा मध्य प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को फूलों का बुके भेंट कर लखनऊ आगमन पर उनका स्वागत किया.

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह लखनऊ दौरा राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही रूप में बेहद अहम माना जा रहा है. हाल ही में हुआ प्रतीक यादव का निधन राजनीतिक गलियारों में गहरा शोक और चर्चा का विषय रहा है. अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रमुख नेताओं में शुमार हैं और यादव परिवार की सक्रिय सदस्य हैं. इस दुखद घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रतीक यादव एक बेहद सरल और अच्छे इंसान थे और उनका असमय जाना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा आघात है.

वहीं, सीएम मोहन ने परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा भी जताया. इस दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. मुख्यमंत्री के साथ एमपी के अधिकारियों का एक छोटा दल भी था. यह दौरा भाजपा के अंदरूनी एकजुटता और नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने का संदेश भी देता है. इधर अपर्णा यादव ने मोहन यादव के इस सद्भावना दौरे के लिए आभार व्यक्त किया है.

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