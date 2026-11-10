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12 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे मोहन यादव, खटीमा में करेंगे जनसभा, जानिए शेड्यूल

12 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे मोहन यादव ( ETV Bharat )

खटीमा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मोहन यादव खटीमा विधानसभा का दौरे करेंगे. खटीमा में मोहन यादव अशोक फार्म स्थित शहीद हरिकिशन सिंह विद्यालय में स्थानीय जनता से सीधा संवाद करेंगे. विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के मुख्यमंत्री के इस दौरे को सियासी नजरिए से भी अहम माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के 12 नवंबर को खटीमा विधानसभा के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी जुट चुकी है. एमपी सीएम यादव के दौरे की तैयारी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर अजय मौर्या ने स्वयं कमान संभाली है. अजय मौर्या ने इस दौरे को लेकर खटीमा विधानसभा के झनकईया, झाउपरसा, बगुलिया,अशोक फार्म मेलाघाट इलाकों में जनसंपर्क किया. साथ ही स्थानीय जनता को उनके क्षेत्र में 12 नवंबर को सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव के आने की जानकारी दी.