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शपथ के बाद मोहन यादव ने दी शुभेन्दु अधिकारी को बधाई , बोले नए युग की शुरुआत

भोपाल: पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बतौर शपथ ले रहे शुभेन्दु अधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के नवयुग का शुभारंभ हुआ है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस अवसर पर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास, निवेश, सुशासन एवं जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा."

उन्होंने कहा कि "बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता को भी इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. बंगाल हमेशा से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य रहा है, लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य पिछड़ गया था. अब बंगाल पुरानी राजनीति को पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा."

पश्चिम बंगाल में मोहन यादव ने किया था धुंआधार प्रचार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था. बंगाल की पांकुरा और मेदिनीपुर ये 2 विधानसभा सीटें थी, जहां पर सभाओं के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के रोड शो भी हुए. बाकुरा जिले की 5 सीटों पर जबकि कोलकाता और मेदिनीपुर में भी उन्होने बीजेपी प्रत्याशियों के मसर्थन में वोट मांगे थे. जिन 7 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें सल्तोरा, छातना, बांकुरा, ओंदा, बरजोरा, कमराहाटी और खड़कपुर सदर मुख्य सीटें हैं. इन 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है.