ETV Bharat / state

बिहार में मोहन यादव ने जनता को दिया प्रश्न पत्र, कहा-कांग्रेस वोट मांगने आए तो करना ये सवाल

पहले चरण की वोटिंग के साथ दूसरे चरण की विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बिहार पहुंचे. उन्होंने मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा में हरिभूषण ठाकुर बचौल, गया जिले की वजीरगंज विधानसभा में बीरेंद्र सिंह के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि "अगर कांग्रेसी आपके पास आएं तो उनसे पूछिए कि क्या कभी अयोध्या और मथुरा-वृंदावन गए हैं? उन्होंने वहां मंदिरों के निर्माण में अड़ंगे लगाए क्योंकि विपक्ष को वोट बैंक का डर है. ये छोटी सोच वाले लोग हैं. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी कभी सीता माता का मंदिर नहीं बनाएंगे."

भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वजीरगंज की विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को प्रश्न भी दिए. उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस वोट मांगने आए तो क्या सवाल करना है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेसी आपके पास आएं तो उनसे पूछिएगा कि कभी अयोध्या और मथुरा वृन्दावन गए हैं. मोहन यादव ने मताधिकार को जनता का सुदर्शन चक्र बताया है. बिहार पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन आए श्रद्धालुओं के आंकड़े भी गिनाए.

मधुबनी और गया जिले की विधानसभा सीटों पर किया प्रचार (ETV Bharat)

बिहार में जनता को बताया कितने श्रद्धालु पहुंचे उज्जैन

जनसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर और उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बना है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस और उनके साथी सालों तक अयोध्या में भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भव्य श्रीराम मंदिर बना. बिहार में डबल इंजन की सरकार में अब माता सीता का धाम भी बनेगा. उज्जैन में महाकाल लोक बनने पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले साल वहां 7 करोड़ भक्त पहुंचे थे. दुनिया भारत को भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की धरती से रूप में पहचानती है. हजारों सालों से यही हमारी पहचान है."

बताया वोट कैसे है जनता का सुदर्शन चक्र

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "भगवान श्रीकृष्ण ने बुआ के बेटे शिशुपाल को 100 गलतियों तक छूट दी थी. इसी प्रकार आप लोग भी याद रखना कि वोटिंग के दिन जैसे ही 11 नवंबर को आपके हाथ में ईवीएम के रूप में सुदर्शन चक्र आए, पूरा हिसाब चुकता करना. कलियुग में मताधिकार ही जनता का सुदर्शन चक्र है.

बिहार में दूसरे चरण के लिए मोहन यादव ने किया प्रचार (ETV Bharat)

उन्होंने जनता से कहा कि याद रखना विपक्ष के प्रत्याशी ने अयोध्या में मंदिर की 12 एकड़ जमीन दबाई थी. सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अयोध्या में भव्य मंदिर बन पाया है. कांग्रेस ये नहीं करने वाली थी, उनकी लाइन हमें पता है. बिहार का विकास केवल एनडीए सरकार कर सकती है. शराबबंदी के बाद बिहार की तस्वीर बदली है. माताओं-बहनों को 10-10 हजार की राशि मिली है. किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है."

'राहुल गांधी द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास'

बिहार जाने से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर कहा कि "दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बिहार में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग की इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी धज्जियां उड़ीं. मेरी यही सलाह है कि राहुल गांधी लोकतंत्र और अपनी गरिमा का ध्यान रखें."