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बंगाल को 75 साल बाद मिली आजादी, ममता बनर्जी पर मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान

बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट की समीक्षा की, क्षेत्र में उद्योग लगाने को लेकर व्यापारियों और अधिकारियों से किया संवाद.

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डॉ. मोहन यादव ने निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट की समीक्षा की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:30 PM IST

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बुरहानपुर: पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित हो गए. इसमें पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी ने बहुमत मिला है. इस हार के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. अब उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है.

9 मई को शपथ ग्रहण समारोह

सीएम मोहन यादव ने कहा, "विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार होने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, यह बात ममता बनर्जी कह रही हैं, अब ममता बनर्जी कहां रह गई हैं, भाजपा के 207 विधायक चुने गए हैं, चुनाव आयोग ने इन विधायकों को प्रमाण पत्र दिए हैं. 9 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, यह तस्वीर आप और हम देखेंगे. इस चुनाव में जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है. टीएमसी को हराकर हिसाब चुकता किया है."

बंगाल में 9 मई को सपथ ग्रहण समारोह (ETV Bharat)

निमाड़ इंडस्ट्रीलय मीट की समीक्षा

दरअसल, बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर सीएम मोहन यादव बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद ऑडिटोरियम में निमाड़ इंडस्ट्रीलय मीट की समीक्षा की. इस दौरान जल संसाधन और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस, नेपानगर विधायक मंजू दादू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

निमाड़ क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने पर जोर

इंडस्ट्रीलय मीट की समीक्षा बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लिया. इसके अलावा उद्योगपतियों और बुद्धजीवी लोगों से क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की, निमाड़ क्षेत्र में उद्योग और विकास की संभावनाओं पर विस्तार से अफसरों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है.

Nimar Industrial Meet Review
निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट की समीक्षा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "हमने बुरहानपुर में भी विकास की गंगा बहा दी है, निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट आयोजित किया जाएगा, इस मीट में बड़े-बड़े उद्योगपति सहित बुद्धजीवी लोग शिरकत करेंगे, यहां संभावनाओं की तलाशा है."

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