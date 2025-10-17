ETV Bharat / state

क्या लालू के MY समीकरण में सेंधमारी कर पाएंगे मोहन यादव, बिहार में हुए फुल एक्टिव

बिहार में जोर आजमाइश जारी है. इसी बीच एमपी सीएम मोहन यादव के आने से लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. पढ़ें खबर

MP CM MOHAN YADAV
प्रेम कुमार के नामांकन में मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ गई है. देशभर के विभिन्न हिस्सों से राजनेता अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी डेरा डाल दिए हैं.

यादव वोट बैंक पर BJP की नजर : ये तो हर किसी को पता है कि बिहार की राजनीति जाति वाली होती रही है. चूंकि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक यादव (14 प्रतिशत से ज्यादा) का है, इस वोट बैंक पर नजर हर पार्टी की रहती हैं. हालांकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ यह वोट हमेशा इंटैक्ट रहता है.

MY समीकरण में सेंधमारी की कोशिश! : मोहन यादव भी इसी जाति से आते हैं. ऐसे में बीजेपी के नेता उनको सामने रखकर लालू यादव के (MY) समीकरण को तोड़ना चाहते हैं. मोहन यादव गुरुवार को ही बिहार पहुंच गए. वह बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में जा रहे हैं साथ ही जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं.

प्रेम कुमार के नामांकन में पहुंचे : इसी कड़ी में शुक्रवार को मोहन यादव गयाजी पहुंचे. गया नगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के नामांकन में उनके साथ मौजूद रहे. इसके बाद वह पटना के लिए रवाना हो गए. जहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया.

धुआंधार होगा प्रचार : पटना में मोहन यादव कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदमकुआं और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया. कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और विक्रम नर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया. इसके अलावा सीएम डॉ. मोहन यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी हिस्सा लिया.

PM का आह्वान, CM ने कसी कमर : दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि पार्टी तब जीतती है, जब हर बूथ मजबूत होता है. प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हर बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी है. इस तरह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है. उनकी ही परिपाटी पर चलते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बिहार चुनाव के लिए कमर कस ली है.

कई राज्यों में कर चुके हैं प्रचार : दरअसल, मोहन यादव को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है. दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर सहित कई चुनावों में वह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मैदान पर उतर चुके हैं. ऐसे में बिहार में इसका लाभ कितना मिलता है इसपर सबकी निगाह टिकी रहेगी.

बिहार में नवंबर में चुनाव : बिहार में दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में मतदान होना है. सभी 243 विधानसभा सीटों का रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. ऐसे में हर पार्टियां अपने मजबूत स्तंभ को चुनावी मैदान में उतार रही है.

ये भी पढ़ें :-

साइकिल से नामांकन करने पहुंचे BJP कैंडिडेट जीवेश मिश्रा, जाले सीट से विरोधियों को देंगे टक्कर

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025
मोहन यादव बिहार चुनाव में उतरे
MOHAN YADAV IN GAYA
BIHAR POLITICS
MP CM MOHAN YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.