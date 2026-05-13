ETV Bharat / state

3 साल से नौकरी की आस में भटक रहे, लंबित मांगो को लेकर फिर सड़कों पर उतरे वेटिंग अभ्यर्थी

मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग-1 भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी 3 साल से कर रहे नियुक्ति का इंतजार. भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन.

TEACHER WAITING CANDIDATES PROTEST
लंबित मांगो को लेकर फिर सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग-1 भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. बुधवार को प्रदेशभर से बड़ी संख्या में वेटिंग अभ्यर्थी राजधानी भोपाल पहुंचे. यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लोक शिक्षण संचालनालय तक पैदल मार्च किया. 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8721 पदों की आवश्यकता होने के बावजूद सरकार ने केवल 2901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में बैठे हैं.

प्रदर्शनकारियों को हर बार मिल रहा सिर्फ आश्वासन

अभ्यर्थियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वे कई बार भोपाल आ चुके हैं. दंडवत यात्रा से लेकर धरना-प्रदर्शन, मुंडन, यज्ञ-हवन जैसे कई तरीके अपनाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 साल से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नियुक्ति को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती. प्रदर्शनकारियों के अनुसार प्रशासन और मंत्री लगातार कोर्ट केस और स्टेटस को का हवाला देकर मामले को टाल रहे हैं, जबकि नियम पुस्तिका में पद बढ़ाने का प्रावधान मौजूद है.

शिक्षक वर्ग-1 भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

'बैकलाग के नाम किया जा रहा भ्रमित'

मंदसौर जिले से आए वेटिंग अभ्यर्थी नवल सिंह देवड़ा ने बताया, "यदि पदवृद्धि कर सेकंड काउंसलिंग कराई जाए तो हजारों युवाओं को न्याय मिल सकता है." उनका आरोप है कि "बैकलाग नीति के नाम पर भी उन्हें भ्रमित किया जा रहा है. वहीं धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने अपनी आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी साझा कीं. उनका कहना है कि दूर-दराज जिलों से भोपाल आने-जाने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. कई अभ्यर्थी छोटे बच्चों और परिवार को छोड़कर आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं."

MP Class 1 Teacher Recruitment 2023
3 साल से नौकरी की आस में भटक रहे वेटिंग अभ्यर्थी (ETV Bharat)

'मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन'

अभ्यर्थी नवल सिंह देवड़ा ने कहा, "अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी न्याय की उम्मीद में संघर्ष जारी है. जब तक पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा." उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य और सम्मान की लड़ाई है.

TAGGED:

MP CLASS 1 TEACHER RECRUITMENT 2023
LOK SHIKSHAN SANCHALNALAY BHOPAL
MP HIGHER SECONDARY TEACHER
MOHAN YADAV GOVT
TEACHER WAITING CANDIDATES PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.