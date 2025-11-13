ETV Bharat / state

गुना की बेटी ने फर्स्ट अटेंप्ट में किया कमाल, सिविल जज बनकर पिता का सपना किया साकार

मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में गुना की हरप्रीत कौर ने प्राप्त किया प्रदेश में दूसरा स्थान. पहले ही प्रयास में हासिल की ऐतिहासिक सफलता.

GUNA HARPREET KAUR CIVIL JUDGE
गुना की हरप्रीत कौर ने सिविल जज परीक्षा में प्राप्त किया दूसरा स्थान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
गुना: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा घोषित सिविल जज परीक्षा-2022 परिणाम में गुना की हरप्रीत कौर परिहार ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. खास बात ये है कि उन्होंने ये सफलता अपने पहले ही प्रयास में हासिल की है. हरप्रीत ने कुल 450 में से 281. 83 अंक प्राप्त करके ये सफलता हासिल की. व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए हरप्रीत के पिता बेटी की सफलता से खुश होकर अपना काम अधूरा छोड़कर वापस घर आ गए. प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने से हरप्रीत की सफलता की खुशियां दोगुनी हो गई. लोग बधाई देने घर पहुंच रहे हैं.

शुरुआत से ही जज जज बनना चाहती थीं हरप्रीत

ईटीवी भारत के संवाददाता से बात करते हुए हरप्रीत कौर ने बताया कि "मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुना के वंदना कॉन्वेंट स्कूल से की है. इसके बाद पुणे के भारतीय विद्यापीठ से बीबीए, एलएलबी की डिग्री हासिल की. इस सफलता के लिए उन्होंने इंदौर में शर्मा सर से मार्गदर्शन प्राप्त किया. अभी गुना जिला न्यायालय में वह बार एसोसिएशन की सदस्य भी हैं."

उनका कहना कि "मेरा सपना बचपन से जज बनने का था. मेरे माता-पिता भी यही चाहते थे. इसलिए मैंने अपने और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहते हुए अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा और सफलता हासिल की."

खुद का सपना पूरा होने पर फूले नहीं समा रहे पिता (ETV Bharat)

खुद का सपना पूरा होने पर फूले नहीं समा रहे पिता

हरप्रीत कौर के पिता नरेंद्र सिंह परिहार बताते हैं कि "मेरी बेटी ने मेरे सपने को इतनी मेहनत ओर लगन से पूरा किया है कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है. उसने मेरे कुल का नाम रोशन किया है. शहर का नाम रोशन किया है. जबसे मैंने उसे भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन दिलाया था तो उसे सिर्फ यही बोला था कि बेटा तुम्हें ज्यूडिशियरी की तैयारी करनी है. मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी बेटी जज बने, लेकिन मैंने कभी भी अपनी इच्छा को अपनी बेटी के ऊपर थोपा नहीं. वो भी जज बनना चाहती थी, शायद इसलिए आज ये संभव हो पाया."

Harpreet Kaur 2nd Rank Civil Judge
शुरुआत से ही जज जज बनना चाहती थीं हरप्रीत कौर (ETV Bharat)

इंदौर की भामिनी ने प्राप्त किया पहला स्थान

जबलपुर हाईकोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज-2022 परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया था. शुरूआत में इसके लिए 60 पद सृजित थे, लेकिन पहले के कैरी फॉरवर्ड पदों को मिलाकर कुल पदों की संख्या 191 हो गई थी. अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से पद आरक्षित थे.

हालांकि सिर्फ 47 पदों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हो सका, जिस वजह से 144 पद खाली रह गए. चयनित अभ्यर्थियों में से अनारक्षित वर्ग में 41, ओबीसी वर्ग में 5 और एससी वर्ग के एक अभ्यर्थी शामिल हैं. 450 में से 291.83 अंक प्राप्त करते हुए इंदौर की भामिनी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया.

