खून जमा देने वाली ठंड से होगा नए साल का स्वागत, शिमला से भी कम रहा पचमढ़ी का तापमान

मध्य प्रदेश में बीती रात 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज. 26 दिसंबर को सुबह कई शहरों में घने कोहरे की चेतावनी.

MP CITIES MINIMUM TEMPERATURE
Published : December 25, 2025 at 3:27 PM IST

भोपाल: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तरी हवाओं के साथ चल रही जेट स्ट्रीम के कारण मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट हो रही है. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों से कम दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे ठंडी रात पचमढ़ी में रही. यहां का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम में खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट शुरू होगी.

25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

बीती रात भोपाल-इंदौर समेत 25 से अधिक शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ. पचमढ़ी के बाद सबसे अधिक ठंड राजगढ़ में रही. यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि शाजापुर के गिरवर में 5.5 डिग्री सेल्सियस और शहडोल के कल्याणपुर में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि बुधवार दिन में सबसे अधिक तापमान खंडवा में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही गुरुवार सुबह खजुराहो में घना कोहरा और नौगांव, दतिया और मंडला में मध्यम कोहरा देखने को मिला.

साल के अंत में शुरू होगी कड़कड़ाती ठंड

मौसम वैज्ञानिक डॉ अरुण शर्मा ने बताया कि "आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा. प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है. हालांकि साल के अंत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी. 30 और 31 दिसंबर से ठंड में बढ़ोत्तरी शुरू हो जाएगी. जिससे जनवरी के शुरुआत में न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है. मध्य प्रदेश में 15 फरवरी तक ठंड का असर रह सकता है. इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू होगी."

वर्तमान में ये मौसम प्रणाली सक्रिय

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "उत्तर पूर्व भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की उंचाई पर लगभग 260 किलोमीटर की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं. इसके साथ ही 27 दिसंबर से एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिमालय के पश्चिमी भाग को प्रभावित करने की संभावना है. हालांकि इससे न्यूनतम तापमान में कोई खास असर नहीं होगा. लेकिन जनवरी की शुरुआत में मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छी ठंड देखने को मिल सकती है."

26 दिसंबर को सुबह इन शहरों में कोहरे की चेतावनी

सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज और छतरपुर जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. जबकि ग्वालियर, दतिया, भिंड, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. वहीं प्रदेश के कई जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि कोल्ड वेव और कोल्ड डे का कोई अलर्ट नहीं है.

बीत रात प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

  • पचमढ़ी - 3.6
  • राजगढ़ - 5
  • रीवा - 5.4
  • गिरवर, शाजापुर - 5.5
  • कल्याणपुर शहडोल - 5.7
  • शिवपुरी - 6
  • नौगांव - 6.4
  • शिवपुरी - 6
  • खजुराहो - 7
  • इंदौर - 7.5
  • भोपाल - 8.4
  • ग्वालियर - 7
  • उज्जैन - 9.8
  • जबलपुर - 10

बुधवार को प्रमुख शहरों को अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

  • खंडवा - 29.5
  • खरगोन - 28.6
  • तालुन, बड़वानी - 28.1
  • मंडला - 28
  • अलीराजपुर - 27.7
  • नर्मदापुरम - 27
  • भोपाल - 25.3
  • इंदौर - 26
  • ग्वालियर - 24.6
  • उज्जैन - 27.5
  • जबलपुर - 25.8
  • रीवा - 24

संपादक की पसंद

