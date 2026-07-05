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बर्थ रजिस्ट्रेशन के मामले में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से ऊपर, मृत्यु पंजीयन में पिछड़ा

बर्थ रजिस्ट्रेशन मामले में मध्य प्रदेश 99.1 फीसदी से ऊपर रहने वाले 18 राज्यों में शामिल, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में खुलासा.

CIVIL REGISTRATION SYSTEM REPORT
बर्थ रजिस्ट्रेशन के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 9:07 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चों के रजिस्ट्रेशन के मामले में सरकारी सिस्टम आड़ें नहीं आता, इस मामले में मध्य प्रदेश में पिछले सालों में जबरदस्त सुधार हुआ है. जन्म के बाद बच्चों के रजिस्ट्रेशन के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है. जन्म पंजीयन के मामले में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत 99.1 फीसदी से ऊपर रहने वाले 18 राज्यों में शामिल है.

इसका खुलासा भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 से हुआ है. यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में जन्म के रजिस्ट्रेशन के मामले में सुधार हुआ है, लेकिन मृत्यु पंजीयन के मामले में एमपी राष्ट्रीय औसत से पीछे है.

मिड रेंज कैटेगरी में मध्य प्रदेश

सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को लेकर स्थिति मिलीजुली (मिड-रेंज-कैटेगरी) है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में मध्य प्रदेश में 19 लाख 96 हजार 172 जन्म और 5 लाख 73 हजार 608 मृत्यु दर्ज की गई है. प्रदेश में 1 जनवरी 2015 से ओरजीआई के सीआरएस पोर्टल के माध्यम से जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

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एमपी जन्म और मृत्यु संख्या (ETV Bharat Info)

जन्म पंजीयन मामले में एमपी 18 राज्यों में शामिल

समय पर पंजीयन के मामले में मध्य प्रदेश मध्यम श्रेणी में है. रिपोर्ट के अनुसार देशभर में केवल 50 से 80 प्रतिशत जन्म ही निर्धारित 21 दिन की समय-सीमा में दर्ज हो पाते हैं, हालांकि जन्म पंजीयन यानि बर्थ रजिस्ट्रेशन के स्तर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत 99.1 प्रतिशत से ऊपर रहने वाले 18 राज्यों में शामिल है. वहीं मृत्यु पंजीयन यानि डेथ रजिस्ट्रेशन में राज्य राष्ट्रीय स्तर से पीछे है और उन 7 बड़े राज्यों में शामिल है, जहां डेथ का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय औसत से कम है.

साल 2024 में राज्य में रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 1131 निरीक्षण किए गए, जिनमें 880 ग्रामीण और 251 शहरी इकाइयां शामिल हैं. सबसे ज्यादा 158 निरीक्षण नर्मदापुरम और 97 निरीक्षण जबलपुर जिले में किए गए. इसी दौरान कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 369 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 25 हजार 948 रजिस्ट्रेशन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया. नकली प्रमाण पत्रों पर रोक के लिए अखबारों में जागरूकता विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए.

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एमपी में शिशु मृत्यु की संख्या (ETV Bharat Info)

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में सबसे अधिक 62 हजार 780 रजिस्ट्रेशन यूनिट उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 24 हजार 550 यूनिट कार्यरत हैं. देश की कुल पंजीयन इकाइयों का लगभग 88.5 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित 10 बड़े राज्यों में केंद्रित है.

सबसे ज्यादा बर्थ रजिस्ट्रेशन 2024 और सबसे कम 2016 में हुए

वहीं 19 में से 13 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और गुजरात ने बर्थ के रजिस्ट्रेशन का 90 प्रतिशत लेवल पार कर लिया है. सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड जन्म 2024 में 1996172 हुए थे और सबसे कम 2016 में 1465779 दर्ज किए गए थे. वहीं सबसे ज्यादा डेथ रजिस्ट्रेशन 2021 (702527) में सबसे ज्यादा थे, फिर 2024 में 573608 मौतों के साथ स्थिर हो गए. कुल मिलाकर एमपी का डेमोग्राफिक ट्रेंड ज्यादा बर्थ ग्रोथ और स्थिर मॉर्टेलिटी दिखाता है.

Last Updated : July 5, 2026 at 9:18 PM IST

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