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मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव वाराणसी पहुंचे; क्राउड मैनजमेंट को लेकर कर रहे अहम बैठक

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव वाराणसी पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी पहुंचे हैं. वाराणसी में वह श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं. यह बैठक मध्य प्रदेश में होने वाले कुंभ के आयोजन के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ के दौरान और सावन-शिवरात्रि जैसे पर्व पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट जबरदस्त रहा है. इसको लेकर व्यवस्थाओं के लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था को समझने के लिए पहुंचे हैं.

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव वाराणसी पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

मंदिर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी SOP है. इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लान (SOP) कहा जाता है. चूंकि सिंहस्थ कुंभ मेला अप्रैल-मई 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगा.