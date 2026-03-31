मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव वाराणसी पहुंचे; क्राउड मैनजमेंट को लेकर कर रहे अहम बैठक
काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी SOP है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 1:10 PM IST
वाराणसी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी पहुंचे हैं. वाराणसी में वह श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं. यह बैठक मध्य प्रदेश में होने वाले कुंभ के आयोजन के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.
इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ के दौरान और सावन-शिवरात्रि जैसे पर्व पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट जबरदस्त रहा है. इसको लेकर व्यवस्थाओं के लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था को समझने के लिए पहुंचे हैं.
मंदिर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी SOP है. इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लान (SOP) कहा जाता है. चूंकि सिंहस्थ कुंभ मेला अप्रैल-मई 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगा.
यह आयोजन हर 12 साल में शिप्रा नदी के तट पर होता है. इसमें करोड़ों श्रद्धालु शाही स्नान के लिए जुटते हैं. इससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों को पुख्ता और मजबूत बनाने के प्रयास में है.
इसीलिए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के क्राउड मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं को समझने के लिए यह बैठक की जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री खुद वाराणसी पहुंचे हैं.
यह है काशी विश्वनाथ धाम की एसओपी
- मंदिर में होल्डिंग एरिया बना कर रखना
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिक-जैक लाइन का प्रयोग
- मंदिर के मुख्य परिसर से पहले ही जिग-जैक की व्यवस्था को भीड़ के अनुसार घटाना-बढ़ाना
- विशेष और विशिष्ट लोगों के लिए एंट्री प्वाइंट की अलग से व्यवस्था करना
- आम पब्लिक के लिए चार अलग-अलग एंट्री प्वाइंट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था
- हेड काउंट कैमरे का इस्तेमाल करके प्रति घंटे क्राउड की निगरानी करना
- भीड़ कम हो तो जिक-जैक लाइन छोटी करना, भीड़ को होल्डिंग एरिया में रोकना
- भीड़ को ज्यादा देर तक होल्डिंग एरिया में रखते हुए लाइन को समय से रोकना और छोड़ना
- भीड़ के अनुसार गर्भगृह के बाहर से दर्शन और भीड़ कम होने पर गर्भगृह में प्रवेश देना
- ड्यूटी में लगे पुलिस और कर्मचारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना
- एक बार में 100 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ भीड़ नियंत्रण और हेल्प डेस्क पर काम करना
- लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी आज को रोकना और समय-समय पर उसे छोड़ना
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