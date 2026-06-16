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जबलपुर में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकलौता यहूदी कब्रिस्तान, भू माफिया क्यों बता रहे निजी संपत्ति

जबलपुर स्थित यहूदी क्रबिस्तान पर भू माफिया की टेढ़ी नजर, जिला कोर्ट ने दिया यहूदियों के पक्ष में फैसला. भू माफिया पहुंचे हाईकोर्ट.

JABALPUR JEWISH CEMETERY
यहूदी क्रबिस्तान पर भू माफिया की टेढ़ी नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 9:07 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इकलौते यहूदी कब्रिस्तान पर भू माफिया नजरें गड़ाए हुए हैं. जबलपुर में 100 साल पुराने यहूदी कब्रिस्तान को लेकर भू-माफिया और यहूदी लोगों के बीच विवाद जारी है. भूमाफिया जिनकी खाली जमीन देख कर नजरें टेढ़ी हो जाती हैं. इस बार कब्रिस्तान को हड़पने में लगे हुए हैं. यहूदी परिवारों द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद मामला अदालत तक पहुंच चुका है.

ब्रिटिश शासन ने कब्रिस्तान के लिए दी थी 5 हजार वर्गफीट जमीन

जानकारी के अनुसार अंग्रेजों के समय करीब 200 यहूदी परिवार जबलपुर में बसे थे. उस दौरान ब्रिटिश शासन ने इन परिवारों को लगभग 5 हजार वर्गफीट जमीन कब्रिस्तान के रूप में उपलब्ध कराई थी. यह रानीताल चौक के आगाचौक इलाके में सर्वोदय नगर बस्ती के पास स्थित है. समय के साथ यहां लगभग 100 कब्रें बनाई गईं, जिनमें कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्रें भी बताई जाती हैं. यह सभी कब्रें बहुत पुरानी और जर्जर भी हैं.

3 से 4 यहूदी परिवार संभाल रहे ऐतिहासिक विरासत (ETV Bharat)

स्थानीय यहूदी परिवारों का आरोप है कि बीते कुछ महीनों से भू-माफिया इस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए लगातार विवाद खड़े किए जा रहे हैं. कुछ कब्रों के पत्थरों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ तोड़ा गया है ताकि ऐतिहासिक निशानों को मिटाया जा सके.

3 से 4 यहूदी परिवार संभाल रहे ऐतिहासिक विरासत

200 यहूदी परिवारों में से अधिकांश यहूदी परिवार या तो इजराइल चले गए या अन्य देशों में बस गए. वर्तमान में क्षेत्र में केवल 3 से 4 परिवार ही बचे हैं, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और पूर्वजों की यादों को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं. एक परिवार द्वारा हाल ही में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी.

JEWISH CEMETERY ATTEMPT ENCROACH
ब्रिटिश शासन ने कब्रिस्तान के लिए दी थी 5 हजार वर्गफीट जमीन (ETV Bharat)

एसडीएम और जिला कोर्ट से यहूदियों के पक्ष में फैसला

विवाद के बाद मामला एसडीएम कोर्ट और फिर जिला न्यायालय तक पहुंचा. दोनों स्तरों पर जाहिर सी बात है फैसला यहूदी परिवारों के पक्ष में आया. इसके बावजूद कथित कब्जाधारी इसे निजी भूमि बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

कब्रिस्तान को निजी संपत्ति बता रहे माफिया

यहूदी पक्ष से एडवोकेट मनीष वर्मा ने बताया, "इलाके में रहने वाले लखन केवट और उनका बेटा शशांक केवट कब्रिस्तान की जमीन को कब्जाने की फिराक में हैं. उन्होंने कई कब्रों पर लगाए गए मेमोरी स्टोंस को भी डैमेज किया है ताकि निशानी मिट जाए. कोर्ट से इस मामले पर यहूदी पक्ष की तरफ सकारात्मक निर्णय सुनाते हुए आदेश दिए थे कि इस जमीन पर शांति के साथ हमेशा उनका ही अधिकार रहेगा. इसके बावजूद कब्जा करने की नीयत से माफिया इस जमीन को निजी संपति बताते हुए मामले को हाईकोर्ट ले गए हैं. जिस पर आगे कोर्ट में कार्यवाही होगी.

JEWISH CEMETERY MATTER HIGH COURT
जबलपुर में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकलौता यहूदी कब्रिस्तान, (ETV Bharat)

कब्रिस्तान को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने की मांग

नियमों के अनुसार कब्रिस्तान या श्मशान घाट आमतौर पर शासकीय भूमि पर ही बनाए जाते हैं. यदि यह भूमि निजी थी तो इतने वर्षों तक किसी ने आपत्ति क्यों नहीं की. स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस कब्रिस्तान को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने की मांग की है. स्थानीय लोग भी कब्जे के विरोध में हैं. यह कब्रिस्तान शहर के सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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